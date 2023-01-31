不明來電揚言開槍 洛縣1天內3家沃爾瑪受威脅
2023年以來，美國已發生多起槍擊案，有民眾開始利用公眾對槍擊案的恐懼搞惡作劇。從1月28日中午到29日下午，一天時間內，洛杉磯縣有三家沃爾瑪（Walmart）接到電話威脅稱會發生槍擊，員工和顧客都被緊急撤離，警方搜查後皆未發現異常，認為大概率是騙局。
1月29日下午1時30分，洛杉磯縣聖塔菲泉市（Santa Fe Springs）的沃爾瑪收到不明來電，對方威脅要在店內開槍。店員立即報警，員工和顧客均撤離超市。距離該超市較近的惠提爾（Whittier）警局警員迅速趕到現場，洛縣警局（LASD）和拉哈布拉市警局（La Habra Police Department）也前來支援。下午2時15分，警員在檢查完超市後，並未發覺任何異常和可疑人士，宣布危機解除。
這已是洛縣在24小時內發生的第三起電話威脅，地點都在沃爾瑪。29日上午，洛縣警局收到來自畢柯立維拉(Pico Rivera)沃爾瑪的報警，該沃爾瑪接到電話威脅稱會發生槍擊。警方趕到現場並搜查後，認為很大可能是謊報。
再早些時候，28日中午，華人聚集城市羅斯密（Rosemead）的沃爾瑪超市也被一名男子電話威脅，表示要引發槍戰。洛縣警局天普分局全員出動，疏散了這家商店顧客，最後也證明是虛驚一場。
目前警方尚未判定這三起發生在不同沃爾瑪的電話槍擊威脅是否有關聯。
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