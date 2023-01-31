不明來電揚言開槍 洛縣1天內3家沃爾瑪受威脅

洛縣警局天普分局全員出動，疏散羅斯密沃爾瑪的顧客，開始進行內部搜查。（天普警局IG）

2023年以來，美國已發生多起槍擊 案，有民眾開始利用公眾對槍擊案的恐懼搞惡作劇。從1月28日中午到29日下午，一天時間內，洛杉磯縣有三家沃爾瑪 （Walmart）接到電話威脅稱會發生槍擊，員工和顧客都被緊急撤離，警方搜查後皆未發現異常，認為大概率是騙局。

1月29日下午1時30分，洛杉磯縣聖塔菲泉市（Santa Fe Springs）的沃爾瑪收到不明來電，對方威脅要在店內開槍。店員立即報警，員工和顧客均撤離超市。距離該超市較近的惠提爾（Whittier）警局警員迅速趕到現場，洛縣 警局（LASD）和拉哈布拉市警局（La Habra Police Department）也前來支援。下午2時15分，警員在檢查完超市後，並未發覺任何異常和可疑人士，宣布危機解除。

這已是洛縣在24小時內發生的第三起電話威脅，地點都在沃爾瑪。29日上午，洛縣警局收到來自畢柯立維拉(Pico Rivera)沃爾瑪的報警，該沃爾瑪接到電話威脅稱會發生槍擊。警方趕到現場並搜查後，認為很大可能是謊報。

再早些時候，28日中午，華人聚集城市羅斯密（Rosemead）的沃爾瑪超市也被一名男子電話威脅，表示要引發槍戰。洛縣警局天普分局全員出動，疏散了這家商店顧客，最後也證明是虛驚一場。