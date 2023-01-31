我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌宣布「我當爸爸啦」 曝老婆身分 母女平安

尼科爾斯案：被警察打死之前 他的17歲滑板青春

出錢出力 華人機構助蒙市槍案受害者

記者劉子為／蒙特利公園報導
到場的各華人機構代表和各民選官員。（記者劉子為／攝影）
到場的各華人機構代表和各民選官員。（記者劉子為／攝影）

蒙特利公園市大規模槍擊案發生後，各級政府官員和華人機構都在為援助受害者及家屬積極奔走，也號召民眾獻出愛心。羅省中華會館主席李金生、洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮、華埠服務中心執行長伍競群於26日共同號召各華人機構攜手幫助受槍擊案影響的人。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、蒙市市長羅霈霆(Henry Lo)、副市長黃泰平(Thomas Wong)及市議員饒影凡(Yvonne Yiu)出席支持，洛杉磯僑界急難救助協會、南加州中國大專院校聯合校友會、加州台灣同鄉聯誼會、越柬寮華人團體等機構也有代表到場。

李金生曾經是蒙市居民，對慘劇發生表示遺憾，他號召各機構齊心協力，提供包括後勤、追悼會、安葬及醫療等支援。他指出，目前Go Fund Me網站上已經有籌款項目，但部分民眾可能更習慣寫支票，中華會館可以代收捐款。中華會館將設立信託帳戶，捐款支票可寄到 CCBA, 925 N. Broadway, Los Angeles, CA 90012，抬頭寫CSC 或CCBA，並註明「Monterey Park Incident」。

馬樹榮表示，因為部分受害者不熟悉英語，洛杉磯華埠大聯盟會提供翻譯服務，同時會全力支持籌款。

伍競群指出，華埠服務中心正與南加多個亞裔及太平洋島民（AAPI）團體合作，呼籲華人社區以行動支持受害人及其家屬，並思考如何預防悲劇再發生。華埠服務中心提供翻譯、心理諮詢及醫療服務。

蘇麗絲指出，除了要幫助槍擊案中的直接受害人，也要關心他們的家人和好友及蒙市業主，還有在蒙市學習的兒童和青年，他們也會受到案件的衝擊和影響。她呼籲各機構主動去接觸和幫助受害者，因為受害者往往不會主動找上門。同時，她提議各機構也可以招募更多年輕的志願者，讓援助的力量更強大。

各社團和官員都倡導民眾通過捐款獻出一份愛心，善款將用於受害者的醫療花銷和生活補助。截止目前，「蒙市農曆新年受害者基金」（Monterey Park Lunar New Year Victims Fund）已籌得90萬8834元。捐款鏈接：shorturl.at/jmnvM

洛杉磯縣政委員蘇麗絲倡導各機構主動去接觸和幫助受害者。（記者劉子為／攝影）
洛杉磯縣政委員蘇麗絲倡導各機構主動去接觸和幫助受害者。（記者劉子為／攝影）
蒙市民選官員表示會關注和支持受槍擊案影響的所有人，圖中發言人為副市長(Mayor...
蒙市民選官員表示會關注和支持受槍擊案影響的所有人，圖中發言人為副市長(Mayor Pro Tem)黃泰平。（記者劉子為／攝影）
羅省中華會館主席李金生表示，不會使用互聯網捐款的人，可以寄支票給中華會館，中華會...
羅省中華會館主席李金生表示，不會使用互聯網捐款的人，可以寄支票給中華會館，中華會館將代為支付。（記者劉子為／攝影）

華埠 洛杉磯 華人

上一則

季節影響情緒？「冬季抑鬱症」悄悄找上門

下一則

中餐廳手機點餐多收1元 系統費轉嫁消費者惹議

延伸閱讀

亞裔名人堂關懷包 2月1日在蒙市免費發

亞裔名人堂關懷包 2月1日在蒙市免費發
南加新春團拜 政要齊賀兔年行大運

南加新春團拜 政要齊賀兔年行大運
蒙市槍案超度會 家屬痛哭籲控槍

蒙市槍案超度會 家屬痛哭籲控槍
翻譯、捐款、醫療 多華人機構援助蒙市槍擊案受害者

翻譯、捐款、醫療 多華人機構援助蒙市槍擊案受害者
傳統僑社新首長:支持中華民國

傳統僑社新首長:支持中華民國
羅省中華會館4大首長拜會經文處 將捍衛自由、民主精神

羅省中華會館4大首長拜會經文處 將捍衛自由、民主精神

熱門新聞

加州半年來接連發生三起與華人相關的大屠殺案件，槍手均為銀髮一族。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

2023-01-24 21:59
已自殺的嫌犯陳友艮，有較深的膚色，約177公分，68公斤。（圖片來源：LASD）

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

2023-01-23 16:09
蒙市槍擊案另外一名受害者Andy高生前熱愛跳舞，熱心分享。（張虎提供）

蒙市大屠殺受害者Andy高 熱愛舞蹈與寫作

2023-01-23 18:50
多位經常光顧「舞星」的民眾表示他們受到了嚴重驚嚇。（受訪者提供）

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

2023-01-26 18:18
警方公布繳獲的三支槍之一。（洛縣警局）

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

2023-01-26 18:31
年僅26歲的蔡班達在關鍵時刻隻身一人奪下了槍手手中的武器，制止了一樁無法估量的慘劇發生。（圖：受訪者提供）

26歲蔡班達勇奪槍 姊姊：他需要時間來消化一切

2023-01-26 15:47

超人氣

更多 >
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失
洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃

洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃
田州5警打死非裔案 第6名警員被停職

田州5警打死非裔案 第6名警員被停職