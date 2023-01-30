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「2023年海外青年英語服務營」即起報名

洛杉磯訊
2023年海外青年英語服務營報名即日起開跑。（僑委會官網截圖）
2023年海外青年英語服務營報名即日起開跑。（僑委會官網截圖）

僑務委員會與教育部、客家委員會及原住民族委員會合作辦理之「海外青年英語服務營」，自2006年辦理以來，獲相關縣市政府、學校、學童及家長等熱烈迴響及肯定。為續鼓勵海外青年赴台從事英語教學志願服務，並增進對台灣之認識，歡迎年滿17歲的青年參加。

活動規劃如下：

1、 活動期間：2023年7月8日至8月3日止。第一周為英語教學訓練課程，第2、3周前往全國國中及國小，從事英語教學志願服務（教學時間為周一至周五，每天8小時）。最後五天安排寶島文化參訪。

2、 報名時間：即日起至2023年4月28日止。

3、 報名方式：採線上報名方式作業

https://register.ocac.gov.tw/cht/index.php?/sign/2023summer

4、 申請資格：

(1) 報名者需持有僑委會i僑卡(線上申請)，現已就讀11年級以上且

於2023年11月30日前年滿17足歲，但未滿25足歲之青年（以護照所載年齡為準），以英語為母語，能以簡單中文溝通。

(2) 曾參加英語服務營者亦可報名。

(3) 報名客籍志工者須由僑居地客家社團推薦。

5、 活動費用：

(一) 主辦單位負擔費用：志工在營隊期間之膳宿及團體交通、行政

等費用，另為每位志工投保新台幣400萬元意外險及新台幣40萬元

意外醫療險。

(二) 志工自行負擔費用：

1. 僑居地至台灣之往返旅費。

2. 醫療保險理賠額度以上之醫療費用。

3. 提前報到或延後離營之膳宿及其他費用。

有關本活動資訊，請於周二至周日上午10時至下午6時電洽洛杉磯華僑文教

服務中心(626-443-9999)分機119詢問。

2023 醫療保險 教育部

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