南巴沙迪那市 催化轉換器盜竊案頻傳

南巴沙迪那市催化轉換器竊案頻發。（本報檔案照）

新年剛過，汽車 盜賊們就活躍了起來。據南巴沙迪那警察 局（South Pasadena Police Department）消息，南巴沙迪那市最近發生多起催化轉換器(catalytic converter)盜竊案，兩輛汽車被盜。

Windsor路和Stoney車道附近就發生兩起催化轉換器盜竊案。 Fremont大道上也發生了汽車的催化轉換器被盜案件。在隨後的幾天內，警方又連續接到三位車主報警稱車輛被破壞，分別在南巴沙迪那高中（South Pasadena High School)附近，Indianah街，以及Camino Verde街和El Coronado街交叉口。

警方表示，這些案件中，有目擊者提供了其中一個犯罪團夥作案的相關情況──嫌疑人為四名戴著口罩的男子，駕駛一輛本田（Honda） Civic和一輛棕色SUV。警方隨後根據此情報定位到一輛嫌疑車輛，並將該作案團夥抓獲。

近年催化轉換器黑市交易受到追捧，由於該零件內含有稀有金屬材料，竊賊們偷盜後可迅速轉手。據悉，目前一個催化轉換器的黑市價格最高可達400至500美元之間。美國國家保險犯罪局（National Insurance Crime Bureau）報告的催化轉化器竊盜案，從2018年的1298起，增加至2020年的1萬4433起。背景調查公司BeenVerified數據顯示，在加州 ，2021年的催化轉化器竊盜案為1萬8026起。

為打擊此類案件，加州州長紐森（Gavin Newsom）去年簽署立法，規定回收商從合法擁有者或擁有執照的經銷商以外，購買有價值的汽車零件均屬非法。

除了催化轉換器的盜竊之外，直接偷走整輛汽車的也大有「賊」在。上周，南巴沙迪那市兩輛皮卡在街上被偷，分別是一輛福特（Ford） F-150和一輛道奇(Dodge），只有一輛案發後被洛杉磯市警察局尋回。