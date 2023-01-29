富樂頓中華文化協會慶春節

全體大合照。（記者王若然／攝影）

富樂頓中華文化協會（Fullerton Chinese Cultural Association）、富樂頓中文學校（Fullerton Chinese School）等團體28日舉辦慶祝農曆新年活動。現場有小朋友、青少年團體帶來豐富歡樂的表演。

富樂頓市議員、橙縣縣政委員代表、加州眾議員 Sharon Quirk-Silva，聯邦眾議員朴銀珠代表等民選官員都到場與民同樂。

當日上午，慶祝活動與Sunny Hills高中舉辦。熱鬧的三太子表演正式拉開序幕，其後有小朋友舞獅隊表演，陽光合唱團帶來歌曲表演並為觀眾派發紅包小禮品。小朋友們帶來台灣原住民舞蹈，市議員上台一起跳舞，十分熱鬧。

孩子們表演台灣原住民舞蹈。（記者王若然／攝影） 獅子舞表演。（記者王若然／攝影）

當天的春節慶祝活動還有武術表演、青年扇子舞、中國舞獨舞、十二生肖故事朗讀、書法 表演等精彩節目。

中華文化協會會長李征向大家表達節日問候。富樂頓中文學校校長曾惠敏表示，中華文化協會和中文學校已舉辦過多次春節聯歡會，這次是疫情後第一年舉辦，老師、家長、小朋友都很開心。

富樂頓韓裔市長Fred Jung向中文學校校長曾惠敏頒發賀狀。他表示，美國歷史不只是教科書上的知識，還包括祖父輩的文化。在美國銘記和了解這些文化很重要。

富樂頓韓裔市長 Fred Jung（左）為富樂頓中文學校校長曾惠敏頒發賀狀。（記者王若然／攝影）

富樂頓市市議員Ahmad Zahra和加州眾議員Sharon Quirk-Silva出席活動。Sharon Quirk-Silva說，上周的槍擊案讓大家心情沉重，如今更加珍惜與家人朋友在一起的時光。

加州眾議員Sharon Quirk-Silva（中）出席當天的活動，並頒發賀狀給主辦單位。（記者王若然／攝影）

當天的新年慶祝活動還有書法對聯展覽，中國傳統剪紙、年畫摺紙展覽以及年糕試吃等攤位，小朋友和家長都玩得很開心。->