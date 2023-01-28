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考駕照 選對DMV很重要…華人分享2處考照經驗 差很大

記者趙健／洛杉磯報導
謝女士兩次「路考」經歷大不同。（受訪人提供）
謝女士兩次「路考」經歷大不同。（受訪人提供）

美國駕照考試分為「筆試」和「路考」兩部分，其中路考由DMV的專職考官監考，並有明確的評分標準。有華人表示，選擇不同的DMV考試，對通過考試的概率可能有影響。

謝女士表示，她的第一次「路考」是在位於洛杉磯好萊塢的DMV進行的，因為離家比較近。但是，整個考試的體驗令她感覺到「極其糟糕」。考試當天，她比網上預約時間早20分鐘到達DMV，在做完註冊和登記流程後便按要求將車停在候車區等待考官。

「當時候車區除我以外沒有任何其他車，而我卻在那裡等了約半小時。之後，一位女考官走到我的車窗前，竟然直接開始抱怨我為什麼來這麼晚，態度極其不耐煩。考官說這個時間都快下班了。當時我非常詫異，試圖解釋自己並沒有遲到，而是被晾在這裡等了半小時。可那位考官卻毫不客氣地打斷我說『你不用跟我解釋，我不管你有什麼原因，現在的時間已經超過預約的時間了。』」

謝女士心裡十分委屈，為了不影響考試，當時也就沒有再做其他解釋。這個「插曲」導致謝女士在之後的整場駕考試中都非常緊張。期間，她曾因聽不清指示請求考官重複指令，而考官卻完全忽略了她的請求。

結果不出所料，謝女士沒能通過考試。然而，決定考試失敗的主要原因，讓謝女士完全無法理解。謝女士表示，考試中她遇到一個沒有紅燈的右轉彎，但有一位行人站在路邊好像要過馬路。謝女士見狀就停下來禮讓行人，不過這位行人卻用手勢示意讓謝女士先走，謝女士見行人並沒有過馬路的打算，就繼續右轉了。而考試結束後，考官卻稱謝女士犯了「右轉未禮讓行人」的錯誤。 「我真的無法接受，我問考官『你不是也看到那位行人讓我繼續駕駛了嗎？』而這位考官卻說她什麼也沒看見！」

事後，謝女士在網上發現，很多人都有過此類遭遇。網友們普遍反映，在洛杉磯不同的DMV考點，考官態度差異非常大，嚴苛程度也不一樣，甚至總結了各類DMV的「避雷指南」。而謝女士所在的考點，正是網友們負面評價最多的考點之一。

謝女士表示，「路考」時車內不准有攝像頭，行車記錄儀也會被要求切斷電源。所以，不論考官在車內說了什麼或者是做了什麼都無法證明。這非常不合理，可能正因為如此，有些考官在監考時才會對自己的行為「無所顧忌」。

一周後，謝女士預約到了其他地區的DMV，並順利的通過了駕駛考試。謝女士稱，第二次選擇的這家DMV考官態度非常和藹，因為擔心謝女士聽不清口令，考官會主動放慢語速重複指令。並且，考試結束後，考官還會耐心的向謝女士逐條解釋說明她在考試過程中出現的小錯誤。

針對謝女士在好萊塢DMV的遭遇，記者聯繫了該DMV負責人，該負責人卻表示，每個人都有心情不好的時候，如果遇到這類情況，還是希望大家盡可能給予理解。

謝女士建議考駕照的華人提前做好功課，避免去評價不好的DMV考試。（記者趙健／拍攝...
謝女士建議考駕照的華人提前做好功課，避免去評價不好的DMV考試。（記者趙健／拍攝）

DMV 洛杉磯 好萊塢

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