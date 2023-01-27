蒙市槍擊案悼念燭光會 限槍聲量高

在悼念活動現場，也有很多為支持廢槍、限槍而奔走疾呼的倡導者。（記者趙健/攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市 「舞星」舞社大規模槍擊案引發社會關注。 25晚，由非營利組織「聖蓋博 谷同情心」（Compassion in SGV）主辦的燭光悼念活動，在「舞星」舞社門口舉行，近200位自發前來的悼念者手捧蠟燭，緬懷逝者。

25日晚間6時，大批民眾手捧蠟燭、鮮花或線香，聚集在「舞星」舞社的門口。多位非營利機構成員、宗教大師、亞裔演員 前來現場，與民眾一起悼念無辜的逝者。不少民眾也從人群中走向台前，分享自己與「舞星」舞社及受害者之間的故事，並呼籲社區民眾團結在起來，一同抵抗暴力行為。

亞太社區基金會（Asian Pacific Community Fund）執行長黃群雁感歎，這裡是她的孩子兒時學習舞蹈的地方，對這裡有很深的記憶。然而，多年後，當她和上大學的孩子再次談起這裡，卻是因為這樣一件悲劇的發生。

黃群雁表示，為幫助受害者及其家屬，亞太社區基金會已聯合多家非盈利機構在眾籌網站Gofundme上發起籌款活動，所得捐款將100%直接發放至受害者手中，不經過任何第三方機構。目前，籌款金額已接近90萬元。黃群雁呼籲受害者盡快與他們聯繫，以獲得幫助。

不同族裔的民眾聚集案發現場，共同悼念逝者。（記者趙健/攝影）

亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice Southern California)首席執行官Connie Chung Joe表示，「我們是一個不畏困難的強大社區，悲劇發生後，我們更要團結在一起，互相支持。」

一位在「舞星」舞社教授功夫課程的教練說，在過去八年裡他一直在這裡授課，「舞星」相當於他的第二個家。 「事發後，有人問我需不需要幫助，需不需要提供其他場地授課，我拒絕了。我會等到這裡再次開業，我還會『回家』。」