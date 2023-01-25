洛縣大屠殺 慈濟協助受難者 提供翻譯服務

慈濟志工團隊1月22日進駐洛縣辦公室協助政府關懷受害者家屬。（慈濟美國總會提供）

針對1月21日發生在蒙特利公園市 （Monterey Park）的大屠殺，慈濟美國總會應洛杉磯 縣警局和檢察官 辦公室邀請，協助受難者和家屬現場翻譯服務。

慈濟美國總會表示，應洛杉磯警局請求， 協調慈濟志工進駐州政府設置的訊息協調中心，提供即時翻譯、並與被害人家屬聯繫溝通等事項，維持五位慈濟人值班，隨時提供協助。自1月24日起，慈濟志工也受到洛杉磯縣檢察官辦公室受難者協助小組邀約，即時提供現場翻譯服務。而慈濟志工的翻譯不但訊息清楚明確，更兼具文化與人道考量，也讓小組成員安心並稱讚有加。

慈濟美國總會發表聲明，表示深感震驚和沉痛的哀悼。而慈濟志工會一路陪伴受難家屬，並提供最即時援助。 自1月22日凌晨起，慈濟即開始與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處保持無間斷的聯絡，分享訊息，一起提供相關的緊急協助。

慈濟美國總會也受託協助兩名台灣的僑民，以及一位香港籍華人；這三名往生者皆有喪葬費用以及相關事宜的需求。除對罹難者家屬表達哀悼，並提供即時援助之外，慈濟也全力配合駐洛杉磯台北經濟文化辦事處，協助罹難者在台家屬儘速前來洛杉磯處理後續喪葬事宜。

慈濟將與南加州地區的慈善組織及政府機構攜手，共同為往生者、傷者、家屬，以及社區提供即時的諮詢與幫助，共度此難關。