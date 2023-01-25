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2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

美國貿易發展委員會 聖蓋博市新春聯歡

記者張宏／洛杉磯報導
Antonio Chapa（中）代表洛縣政府向主辦單位頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
Antonio Chapa（中）代表洛縣政府向主辦單位頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

今年是加州議會通過立法，確認農曆新年為法定假期的第一年。為慶祝中國農曆新年，美國貿易發展委員會和美中貿易協會等聯合主辦的洛杉磯各界迎新春聯歡會，日前在聖蓋博舉行。

活動開始前大家為在蒙市槍擊案死難者默哀，美國貿易發展委員會（America Trade Development Council，簡稱ATDC）主席、加州縣長聯合會主席Gary Wyatt向蒙市大屠殺受害者表示哀悼和慰問。

美中貿易協會會長姚應文表示，農曆新年是華人的傳統節日，今年也是加州州府把農曆新年作為法定假期的第一年，很高興在春節期間大家歡聚一堂，欣賞一台不亞於央視春晚水準的精彩表演。

聖蓋博市市長丁言愉表示，兔年本來是安詳和平的象徵，沒想到在春節期間發生蒙市大屠殺悲劇，希望華裔和其他族裔增進了解，通過弘揚傳統文化，消除仇恨。

晚會由樂隊指揮家余華任總導演，男高音歌唱家周金星、民族唱法歌唱家楊紫萍、歌手左月等人演唱其成名作。 古箏演奏家程浩瑋、二胡演奏家項勤、好萊塢魔術大師周澤友等都帶來精彩演出。 面塑大師時振山和剪紙民俗藝術家孫紹程也在現場展示高超的民俗技藝。畫家夏訓智為來賓書寫春聯，畫家何琦博士的畫作「平靜風浪」贈送給洛縣政府收藏。

美中貿易協會會長姚應文（左一）、聖蓋博市長丁言愉（左二）和來賓合影。（記者張宏／...
美中貿易協會會長姚應文（左一）、聖蓋博市長丁言愉（左二）和來賓合影。（記者張宏／攝影）

加州 聖蓋博 導演

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