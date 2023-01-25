美國貿易發展委員會 聖蓋博市新春聯歡

Antonio Chapa（中）代表洛縣政府向主辦單位頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

今年是加州 議會通過立法，確認農曆新年為法定假期的第一年。為慶祝中國農曆新年，美國貿易發展委員會和美中貿易協會等聯合主辦的洛杉磯各界迎新春聯歡會，日前在聖蓋博 舉行。

活動開始前大家為在蒙市槍擊案死難者默哀，美國貿易發展委員會（America Trade Development Council，簡稱ATDC）主席、加州縣長聯合會主席Gary Wyatt向蒙市大屠殺受害者表示哀悼和慰問。

美中貿易協會會長姚應文表示，農曆新年是華人的傳統節日，今年也是加州州府把農曆新年作為法定假期的第一年，很高興在春節期間大家歡聚一堂，欣賞一台不亞於央視春晚水準的精彩表演。

聖蓋博市市長丁言愉表示，兔年本來是安詳和平的象徵，沒想到在春節期間發生蒙市大屠殺悲劇，希望華裔和其他族裔增進了解，通過弘揚傳統文化，消除仇恨。