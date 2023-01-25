我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

經濟衰退主因 專家：除過度依賴財政補助 還有1關鍵

記者張庭瑜／洛杉磯報導
芬頓針對各項稅收抵免一一解釋，並透露許多團體希望其法恢復的意願。（記者張庭瑜／攝影）
芬頓針對各項稅收抵免一一解釋，並透露許多團體希望其法恢復的意願。（記者張庭瑜／攝影）

2023年伊始，籠罩著經濟衰退和通貨膨脹的威脅，甚至有大量工作職位流失、及政府機關大幅預算刪減的可能性。少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Services，簡稱EMS）20日舉辦線上論壇，邀請專家針對經濟衰退、什麼人群受損最大、政治將會如何影響聯邦、及州級的公共政策及立法等議題展開討論。

2022年疫情減緩之際，接踵而來的卻是通膨上升，2023年許多公司大刀闊斧裁員，更讓民眾雪上加霜。為了探討該一現象及未來趨勢，EMS邀請三位經濟學界權威人士幫民眾解惑。

預算和政策優先事項中心 (CBPP) 資深政策分析師芬頓（George Fenton ）表示，這場疫情引發了歷史性的非常時期，民眾在未來需要堅實的經濟安全基礎。根據救助計畫，兒童稅收抵免法案曾在幾個重要方面進行改革和擴大。而在那之前民眾普遍認為從兒童稅收抵免中受益是不可能，該法卻在疫情期間將兒童貧困率降至歷史最低水平，首度低於5%。但在疫情後隨著該法取消，數百萬兒童再度陷入貧困，失業保險保護也不復存在。

布魯金斯學會（Brookings Institution）經濟研究高級研究員埃德爾伯格博士（Wendy Edelberg）表示，經濟衰退有許多原因，原因之一是以往過分依頼財政支持，而勞動力參與率依然遠低於專家們的預期。目前比他所預期的要少150 萬、200萬人。雖然這兩個元素是不相容的，但從廣義上講，經濟必須放緩，或勞動力參與需要出現轉機。儘管民眾對經濟的發展方向充滿擔憂，但社會仍擁有非常強勁的勞動力市場，若勞動力市場能以更穩定的速度運行，最終當勞動力市場達到可持續發展的速度時，經濟就可以不斷地自我複製，就能從就業大幅下降中恢復過來。

Groundwork協作首席經濟學家馬布德（Rakeen Mabud ）表示，美聯儲曾在過去的一年裡升息七次，並預計於1月底再次加息，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）也坦承，民眾尚未感受到升息的全部影響。除了美聯儲的屢次加息讓全美經濟陷入不必要的衰退風險之外，也造成數百萬人失業、減緩工資增長並造成金融和經濟陣痛期。目前美聯儲預測2023年失業率約為4.4% ，而在專家們的分析中發現，每當發生類似情況，即1%的失業率，全美就經歷了經濟衰退和通貨膨脹期。背後原因就如一個大公司服務系統的危機時刻無法滿足人們的需求一樣，而同家公司更是在同期將價格抬高到遠超出其生產成本的價格，但從通貨膨脹數據上來看，實際上不需要大規模失業就能降低通貨膨脹。

埃德爾伯格表示， 只要能維持健康勞動市場，結束通膨不是沒有可能。（記者張庭瑜／攝...
埃德爾伯格表示， 只要能維持健康勞動市場，結束通膨不是沒有可能。（記者張庭瑜／攝影）
馬布德分析今年經濟失業率飆高的原因，並表達這一切都可避免。（記者張庭瑜／攝影）
馬布德分析今年經濟失業率飆高的原因，並表達這一切都可避免。（記者張庭瑜／攝影）

疫情 通貨膨脹 2023

上一則

南加州華人總商會 亞凱迪亞市春晚慶新年

下一則

美國貿易發展委員會 聖蓋博市新春聯歡

延伸閱讀

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
拜登擴大聯邦政府規模 超越歐巴馬

拜登擴大聯邦政府規模 超越歐巴馬
史指跌入熊市 經濟未必衰退

史指跌入熊市 經濟未必衰退
去年疫情影響減弱 台失業率降至3.67% 為22年來最低

去年疫情影響減弱 台失業率降至3.67% 為22年來最低
就業改善 兩種人失業率反升

就業改善 兩種人失業率反升
WSJ：學者估今年爆發溫和衰退可能性61% 無法軟著陸

WSJ：學者估今年爆發溫和衰退可能性61% 無法軟著陸

熱門新聞

蒙特利公園市西嘉偉街122號街區附近，21日晚間發生大規模槍擊案。(取材自谷歌地圖)

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

2023-01-22 09:45
警方圍捕可能是由蒙市槍案嫌犯所開的白色車子。(路透)

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

2023-01-22 19:59
案發現場照片。（取材自推特）

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

2023-01-22 18:00
各科技巨頭紛紛開始裁員，目前只有蘋果尚未有大動作。（美聯社）

谷歌大裁員 被裁華人無心過年

2023-01-21 01:19
已自殺的嫌犯陳友艮，有較深的膚色，約177公分，68公斤。（圖片來源：LASD）

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

2023-01-23 16:09
郝女士曾在舞廳的微信群中收到女老闆梁卓的邀請，該群群主在22日遺憾發表公告，男老闆已不幸身亡。（受訪者提供）

蒙市大屠殺男老闆中槍身亡 據傳殺機肇因於嫉妒

2023-01-22 21:27

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告