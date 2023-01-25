經濟衰退主因 專家：除過度依賴財政補助 還有1關鍵
2023年伊始，籠罩著經濟衰退和通貨膨脹的威脅，甚至有大量工作職位流失、及政府機關大幅預算刪減的可能性。少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Services，簡稱EMS）20日舉辦線上論壇，邀請專家針對經濟衰退、什麼人群受損最大、政治將會如何影響聯邦、及州級的公共政策及立法等議題展開討論。
2022年疫情減緩之際，接踵而來的卻是通膨上升，2023年許多公司大刀闊斧裁員，更讓民眾雪上加霜。為了探討該一現象及未來趨勢，EMS邀請三位經濟學界權威人士幫民眾解惑。
預算和政策優先事項中心 (CBPP) 資深政策分析師芬頓（George Fenton ）表示，這場疫情引發了歷史性的非常時期，民眾在未來需要堅實的經濟安全基礎。根據救助計畫，兒童稅收抵免法案曾在幾個重要方面進行改革和擴大。而在那之前民眾普遍認為從兒童稅收抵免中受益是不可能，該法卻在疫情期間將兒童貧困率降至歷史最低水平，首度低於5%。但在疫情後隨著該法取消，數百萬兒童再度陷入貧困，失業保險保護也不復存在。
布魯金斯學會（Brookings Institution）經濟研究高級研究員埃德爾伯格博士（Wendy Edelberg）表示，經濟衰退有許多原因，原因之一是以往過分依頼財政支持，而勞動力參與率依然遠低於專家們的預期。目前比他所預期的要少150 萬、200萬人。雖然這兩個元素是不相容的，但從廣義上講，經濟必須放緩，或勞動力參與需要出現轉機。儘管民眾對經濟的發展方向充滿擔憂，但社會仍擁有非常強勁的勞動力市場，若勞動力市場能以更穩定的速度運行，最終當勞動力市場達到可持續發展的速度時，經濟就可以不斷地自我複製，就能從就業大幅下降中恢復過來。
Groundwork協作首席經濟學家馬布德（Rakeen Mabud ）表示，美聯儲曾在過去的一年裡升息七次，並預計於1月底再次加息，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）也坦承，民眾尚未感受到升息的全部影響。除了美聯儲的屢次加息讓全美經濟陷入不必要的衰退風險之外，也造成數百萬人失業、減緩工資增長並造成金融和經濟陣痛期。目前美聯儲預測2023年失業率約為4.4% ，而在專家們的分析中發現，每當發生類似情況，即1%的失業率，全美就經歷了經濟衰退和通貨膨脹期。背後原因就如一個大公司服務系統的危機時刻無法滿足人們的需求一樣，而同家公司更是在同期將價格抬高到遠超出其生產成本的價格，但從通貨膨脹數據上來看，實際上不需要大規模失業就能降低通貨膨脹。
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