經濟衰退主因 專家：除過度依賴財政補助 還有1關鍵

芬頓針對各項稅收抵免一一解釋，並透露許多團體希望其法恢復的意願。（記者張庭瑜／攝影）

2023 年伊始，籠罩著經濟衰退和通貨膨脹 的威脅，甚至有大量工作職位流失、及政府機關大幅預算刪減的可能性。少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Services，簡稱EMS）20日舉辦線上論壇，邀請專家針對經濟衰退、什麼人群受損最大、政治將會如何影響聯邦、及州級的公共政策及立法等議題展開討論。

2022年疫情 減緩之際，接踵而來的卻是通膨上升，2023年許多公司大刀闊斧裁員，更讓民眾雪上加霜。為了探討該一現象及未來趨勢，EMS邀請三位經濟學界權威人士幫民眾解惑。

預算和政策優先事項中心 (CBPP) 資深政策分析師芬頓（George Fenton ）表示，這場疫情引發了歷史性的非常時期，民眾在未來需要堅實的經濟安全基礎。根據救助計畫，兒童稅收抵免法案曾在幾個重要方面進行改革和擴大。而在那之前民眾普遍認為從兒童稅收抵免中受益是不可能，該法卻在疫情期間將兒童貧困率降至歷史最低水平，首度低於5%。但在疫情後隨著該法取消，數百萬兒童再度陷入貧困，失業保險保護也不復存在。

布魯金斯學會（Brookings Institution）經濟研究高級研究員埃德爾伯格博士（Wendy Edelberg）表示，經濟衰退有許多原因，原因之一是以往過分依頼財政支持，而勞動力參與率依然遠低於專家們的預期。目前比他所預期的要少150 萬、200萬人。雖然這兩個元素是不相容的，但從廣義上講，經濟必須放緩，或勞動力參與需要出現轉機。儘管民眾對經濟的發展方向充滿擔憂，但社會仍擁有非常強勁的勞動力市場，若勞動力市場能以更穩定的速度運行，最終當勞動力市場達到可持續發展的速度時，經濟就可以不斷地自我複製，就能從就業大幅下降中恢復過來。