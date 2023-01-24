我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

蒙市大屠殺 槍手首射擊馬名偉 倖存者回憶案發過程

記者邵敏／蒙特利公園報導 
案發現場門口擺放著悼念死者的鮮花。（記者邵敏／攝影）
案發現場門口擺放著悼念死者的鮮花。（記者邵敏／攝影）

南加華人城市蒙特利公園市（Monterey Park ），農曆大年夜發生人間悲劇，最新消息死亡人數已增至11人，另有多名傷者仍在醫院接受搶救治療。親歷大屠殺、並死裡逃生的一名舞蹈老師，敘述案發時的細節，稱自己當時正與一名學生跳舞，子彈迅速穿過他的左腿，一旁共舞的學生也受傷，另一名學生則當場喪命。

洛杉磯縣房地產稅局委員陳惠萍是資深的舞蹈愛好者，多年來一直在案發現場「舞星」(Star Dance)學習舞蹈，她指出槍擊案發生時，自己的舞蹈老師就在案發現場，因遭受槍傷目前正在醫院接受治療。陳惠萍1月23日致電問候老師的傷勢，電話中她的老師表示，自己的左小腿、左大腿均遭受槍擊，剛接受手術治療醒過來。

陳惠萍轉述這位舞蹈老師說，同在案發現場的一名學生肩膀受槍擊，在醫院接受治療後現已出院，但另一名學生不幸中槍當場身亡。敘述過程中，這位老師一直表示頭很暈，身體虛弱，他努力回憶1月21日晚慘絕人寰的槍擊案發生的各種細節。

當時這位老師正和一名學生在舞池中跳舞，而他的另一名學生坐在附近位置上，兇手突然闖進舞廳對人群開槍射擊，子彈穿過這位老師的左小腿、左大腿，共舞的學生肩膀中槍，而坐在旁邊的學生，因為靠近兇手闖進來的位置，不幸中彈當場身亡。

根據這位老師的敘述，兇手衝進案發現場，第一個射擊目標就是瞄準「舞星」經理馬名偉。據悉，馬名偉在槍擊案件中身亡，他是這家舞蹈學校的前一任老闆，也是現任老闆梁卓（Maria Liang）的男友，幫助一起打理「舞星」，大家都習慣稱他為馬老闆。

兇手槍殺馬名偉後，隨即對著舞廳中的眾人掃射。根據這位老師的敘述，他與兇手並不熟悉，只是平時見過面打過招呼而已，遇害的那名學生舞者也不認識兇手，卻無辜受害。對於兇手的作案動機，這位老師表示他並不很清楚，只聽說對方與馬老闆有一些糾紛，具體矛盾無從知曉。

蒙市槍擊案現場「舞星」，死亡人數已增至11人。（記者邵敏／攝影）
蒙市槍擊案現場「舞星」，死亡人數已增至11人。（記者邵敏／攝影）
舞蹈老師死裡逃生，回憶子彈穿過自己的左腿，學生當場喪命。（記者邵敏／攝影）
舞蹈老師死裡逃生，回憶子彈穿過自己的左腿，學生當場喪命。（記者邵敏／攝影）

槍擊 蒙特利公園市 手術

上一則

蒙市長獻花嚎啕大哭 市民緊抱安慰

下一則

蒙市大屠殺2台僑遇害 經文處提供協助

延伸閱讀

蒙市槍手72歲 重大槍案嫌犯平均32歲

蒙市槍手72歲 重大槍案嫌犯平均32歲
世界晚報╱加州又有華人開槍大屠殺 致7死3重傷

世界晚報╱加州又有華人開槍大屠殺 致7死3重傷
大屠殺後加州州長訪蒙市 籲華人振作政府全力支持

大屠殺後加州州長訪蒙市 籲華人振作政府全力支持
蒙市大屠殺受害者Andy高 熱愛舞蹈與寫作

蒙市大屠殺受害者Andy高 熱愛舞蹈與寫作
蒙市大屠殺 中領館確認有中國公民遇害：全力協助善後

蒙市大屠殺 中領館確認有中國公民遇害：全力協助善後
蒙市大屠殺9傷者 至少1人仍傷重 3人已出院

蒙市大屠殺9傷者 至少1人仍傷重 3人已出院

熱門新聞

蒙特利公園市西嘉偉街122號街區附近，21日晚間發生大規模槍擊案。(取材自谷歌地圖)

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

2023-01-22 09:45
警方圍捕可能是由蒙市槍案嫌犯所開的白色車子。(路透)

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

2023-01-22 19:59
案發現場照片。（取材自推特）

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

2023-01-22 18:00
各科技巨頭紛紛開始裁員，目前只有蘋果尚未有大動作。（美聯社）

谷歌大裁員 被裁華人無心過年

2023-01-21 01:19
好市多今年的新春年貨林林總總。（記者楊青/攝影）

好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮

2023-01-17 02:20
郝女士曾在舞廳的微信群中收到女老闆梁卓的邀請，該群群主在22日遺憾發表公告，男老闆已不幸身亡。（受訪者提供）

蒙市大屠殺男老闆中槍身亡 據傳殺機肇因於嫉妒

2023-01-22 21:27

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍