蒙市大屠殺 槍手首射擊馬名偉 倖存者回憶案發過程

案發現場門口擺放著悼念死者的鮮花。（記者邵敏／攝影）

南加華人城市蒙特利公園市 （Monterey Park ），農曆大年夜發生人間悲劇，最新消息死亡人數已增至11人，另有多名傷者仍在醫院接受搶救治療。親歷大屠殺、並死裡逃生的一名舞蹈老師，敘述案發時的細節，稱自己當時正與一名學生跳舞，子彈迅速穿過他的左腿，一旁共舞的學生也受傷，另一名學生則當場喪命。

洛杉磯縣房地產稅局委員陳惠萍是資深的舞蹈愛好者，多年來一直在案發現場「舞星」(Star Dance)學習舞蹈，她指出槍擊 案發生時，自己的舞蹈老師就在案發現場，因遭受槍傷目前正在醫院接受治療。陳惠萍1月23日致電問候老師的傷勢，電話中她的老師表示，自己的左小腿、左大腿均遭受槍擊，剛接受手術 治療醒過來。

陳惠萍轉述這位舞蹈老師說，同在案發現場的一名學生肩膀受槍擊，在醫院接受治療後現已出院，但另一名學生不幸中槍當場身亡。敘述過程中，這位老師一直表示頭很暈，身體虛弱，他努力回憶1月21日晚慘絕人寰的槍擊案發生的各種細節。

當時這位老師正和一名學生在舞池中跳舞，而他的另一名學生坐在附近位置上，兇手突然闖進舞廳對人群開槍射擊，子彈穿過這位老師的左小腿、左大腿，共舞的學生肩膀中槍，而坐在旁邊的學生，因為靠近兇手闖進來的位置，不幸中彈當場身亡。

根據這位老師的敘述，兇手衝進案發現場，第一個射擊目標就是瞄準「舞星」經理馬名偉。據悉，馬名偉在槍擊案件中身亡，他是這家舞蹈學校的前一任老闆，也是現任老闆梁卓（Maria Liang）的男友，幫助一起打理「舞星」，大家都習慣稱他為馬老闆。