蒙市槍擊案 10名傷者送醫 1人傷重不治

蒙市槍擊案遇難人數增至11人。（記者邵敏/拍攝）

南加州蒙特利公園市（Monterey Park）除夕夜大規模槍擊 案死者人數23日已從十人上升至11人。洛杉磯 縣立的南加大 醫學中心（LAC-USC）23日發布聲明，其中一位受害者因「傷勢過重」已不治身亡。

根據洛杉磯縣健康服務部（Department of Health Services），洛杉磯縣USC醫學中心共收治四名槍擊案受傷者，除了一位已不治身亡外，其他三位仍在治療中，其中一人傷勢嚴重，另兩人正在「恢復」中。

洛杉磯縣南加大醫學中心執行總裁 Jorge Orozco於23日發表聲明，「我們洛縣南加大醫院的員工不分晝夜地醫治著四位受傷者，不幸地是，儘管盡力搶救，一位受傷者因傷勢過重身亡。我們向他們的家屬表示沈重哀悼。」Orozco表示，基於對傷者的隱私保護和尊重，不能透露更多他們的傷情和個人資料。

根據洛杉磯縣警局局長盧納（Robert Luna），槍擊案中有十人受傷者送醫，其中三人已出院，六人仍在醫院治療。

根據嘉惠爾醫院（Garfield Medical Center）一位醫師透露，21日晚槍擊案發生後，一位受傷人士被送到嘉惠爾醫院急診室，不過這位人士受傷較輕，目前已經出院。而蒙市另一家蒙特利公園醫院（Monterey Park Hospital）沒有收治傷者。這名醫師說，一向傷勢比較重的，例如中槍，一般都會送往洛杉磯縣醫院，例如洛杉磯縣南加大醫院，因為這些醫院有創傷中心（Trauma Center），可以收治傷勢嚴重的病人。

洛杉磯縣南加大醫院是洛縣五個擁有一級Trauma Center的醫院之一，洛杉磯縣南加大醫院並是東洛杉磯唯一一個有Trauma Center的醫院。