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世報兔年年節展 機票、日本12天之旅…抽獎大放送

記者楊青╱洛杉磯報導
兩天活動主舞台精彩表演輪番上演，近30個表演團體帶來的表演讓現場觀眾目不暇接。（本報檔案照）
兩天活動主舞台精彩表演輪番上演，近30個表演團體帶來的表演讓現場觀眾目不暇接。（本報檔案照）

本周末（21日）大年除夕和大年初一（22日）即將登場的世界日報與蒙特利公園市聯合舉辦2023兔迎春年節展，贊助商家獎品大放送，僅特獎、一獎和二獎三項目。其中最引人注目的是包機票、包酒店、包遊玩和餐飲各種的12天日本之旅特獎，價值3300元，其他獎品琳瑯滿目，好運等你來。

此次由世紀旅遊提供的12天日本之旅特獎，將有兩名中獎者，均可獲得12天日本全包遊，除免費機票外，酒店住宿、遊玩門票、餐飲和接駁交通等等全部免費，每張幸運獎券總價值3300元。

年節展此次的一等獎為長榮航空公司提供的一張洛杉磯至台北往返雙程機票，加自選一站東南亞航點；中華航空公司China Airlines提供的一張洛杉磯至台北往返雙程機票（經濟艙）。二等獎為迪士尼樂園提供的樂園門票四張+禮物籃，六個名額。三等獎為Amo Marketing提供的一張夏威夷旅遊(機票+住宿)。四等獎為王力宏1/28 Resort World Las Vegas門票，四個名額。

五等獎為象印牌提供的多功能熱水壺，一個名額。 六等獎為Osim提供的肩頸按摩儀，三個名額。 七等獎為

Raising Cane's大禮包，兩個名額。八等獎為Pintas Jewelry提供的精美飾品，三個名額。九等獎為Golf N Stuff提供的迷你高爾夫遊樂園門票，三個名額 (一份兩張)。

與往年不同的是，本次抽獎為「掃碼就有抽獎資格」，且抽獎為一人一號，無重複中獎。

凡是1月21號以及1月22號下午4時之前前往年節展活動現場，且到世界日報以下任一攤位：服務台 / Garfield區或Alhambra區、許願樹區、拍照打卡區、主舞台，掃描QR code並填寫詳實資料即可參加。參與抽獎者需符合官方抽獎參加規則，美國居民需年滿18歲，請詳實填寫 (與ID相同)，中獎者須憑有效ID在有效期內領取獎項，一人、一號、一獎(重複中獎無效) 。

中獎名單於1/24世界日報公布，領獎日期為1/24日至2/24。

現場超過40個飲食攤位，匯集了世界各地美食佳餚。（本報檔案照）
現場超過40個飲食攤位，匯集了世界各地美食佳餚。（本報檔案照）

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