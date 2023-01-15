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特斯拉路怒男 高速公路鐵管砸車

洛杉磯訊
一名司機行車記錄儀拍到一輛開著特斯拉的男子下車砸他的車。（ABC）
一名司機行車記錄儀拍到一輛開著特斯拉的男子下車砸他的車。（ABC）

近日有人拍到一名駕駛灰色特斯拉SUV的男子，在高速路上突然下車拿著鐵管襲擊後面車輛的視頻。據ABC的報導，在該視頻播出後，有至少10名受害者都稱被同一名男子襲擊過。

根據ABC報導，該路怒男子最近一次襲擊路人是在11日（周三）。一名受害人的行車記錄儀顯示，在Glendale的2號高速公路上，前面一輛無牌照灰色特斯拉車突然猛踩煞車，裡面跳下一名身著綠色短袖衫，深色牛仔褲，半遮擋臉的男子。這名男子快速奔向後面車輛，用一根鐵管敲擊後面車輛後跑回車上，態度囂張。

在這段視頻播出之後，有多人投訴稱，自己也曾遇到過同一人的襲擊。在最近幾個月，該名男子在Atwater Village，Echo Park和巴沙迪那（Pasadena）都襲擊過他人。一名女子表示，兩個月前，在Atwater Village的一處倉庫，這名男子無緣故地開始下車騷擾她。當她開車離開後在等紅燈時，這名男子竟也開車追了過來。這名男子當時同樣開灰色特斯拉，穿著綠色短袖上衣。

還有視頻記錄下該男子在Echo Park 101高速路下車，用鐵管擊打一輛車子的前部。

目前高速路巡警正在徵集民眾線索逮捕該名男子。如有線索，可聯繫加州高速路巡警（CHP）。

兩個月前，該名男子在Atwater Village的一處倉庫襲擊了一名女子。（A...
兩個月前，該名男子在Atwater Village的一處倉庫襲擊了一名女子。（ABC）
路怒男子開著一輛灰色無牌照特斯拉。（ABC）
路怒男子開著一輛灰色無牌照特斯拉。（ABC）
這名路怒男子身著綠色短袖上衣。（ABC）
這名路怒男子身著綠色短袖上衣。（ABC）
在Echo Park 101公路上，路怒男子襲擊其他車輛。（ABC）
在Echo Park 101公路上，路怒男子襲擊其他車輛。（ABC）

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