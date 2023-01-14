H Mart增新店 提供亞裔社區優質服務

「漢亞龍超市」（H Mart）執行行銷及戰略發展總監Sam Kim（左），13日拜會洛杉磯世界日報，與李銘濱總經理（右）就未來雙方攜手合作，為亞裔社區提供更便捷、優質服務，提升亞裔民眾生活質量交流探討。（記者高梓原╱攝影）

「漢亞龍超市」（H Mart）執行行銷及戰略發展總監Sam Kim，13日拜會洛杉磯世界日報 ，與總經理李銘濱就未來雙方攜手合作，為亞裔 社區提供更加便捷、優質的生活及資訊服務交流探討。

Sam Kim表示，H Mart致力於為亞裔居民生活提供便捷，自1982年在紐約皇后區開設第一家，如今已發展成為北美最大的亞洲食品零售連鎖超市，全美有超過80家分店，僅加州地區就有17家，11日又在亞裔居民約占45% 的爾灣市Northpark（3931 Irvine Blvd., Irvine, CA ），新張第三家「漢亞龍超市」（H Mart）。

Sam Kim說，品種繁多的亞洲商品加之嚴格品質管控的美式管理，是H Mart的經營特色之一。近年來H Mart的商業拓展也越發重視利用新媒體平台來吸引消費者，目前也取得了不錯的成績，有越來越多千禧世代消費者成為超市主要客戶群，不過與此同時，H Mart同樣重視提升服務品質，為常年服務的老客戶提供更多便利和更多喜愛的商品，這與作為北美地區華文媒體先進的洛杉磯世界日報理念不謀而合，相信未來雙方會有更多合作機會，在生活、消費資訊方面給予亞裔社區更多更好更便捷的服務。

洛杉磯世界日報總經理李銘濱，當天也就未來雙方如何從線上資訊傳播以及線下實體活動拓展提出建議。