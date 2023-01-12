實探洛城大麻店 像一般零食鋪 包裝更美

店內隨處可見熱心店員講解自身服用經歷及產品種類。（記者張庭瑜／攝影）

娛樂用大麻在加州 合法化後，吸食大麻菸或服用大麻糖，似乎已成為年輕人之間的潮流。許多大麻產品被加工成糖果、巧克力，甚至是茶包的樣式，僅從外觀看，無法辨識出是大麻，以致無意間讓小孩吸麻，家長很難在第一時間察覺。

視頻來源：世說新聞製作團隊

進medmam要帶身分證件

在洛杉磯 有各式大麻店，規模最大的就屬medmam連鎖店。想要入店消費，必須要帶有效身分證件。店家把關特別嚴格，除了有警衛，店員都需手持掃描器檢查、確認為有效ID後才予以入店。世說新聞製作團隊有一位記者的ID過期了，就被保安拒之門外。根據加州法律，需要21歲及以上才可以入內。

店內ipad皆設有多國語言解釋，讓外國遊客也能輕易搞懂不同品種。（記者張庭瑜／攝影）

店內裝潢的十分前衛和明亮，各色產品陳列在透明櫃前，顯得「高大上」，著實把大麻消費的體驗提升一個檔次，這些展列櫃不再平凡無奇，而是充滿選擇性及樂趣性的消費體驗。

觀察這些大麻產品，不得不驚嘆類別繁多。玻璃櫃內展示著形形色色的零食大麻軟糖，除讓消費者先買為快之外，每類產品旁更設有ipad以及包括中文在內的不同語言的詳細介紹，包括不同種類的口感、種類等。店裡的產品種類繁多，直接食用的大麻包括軟糖、巧克力、爆米花、茶包、餅乾，乍看之下，與一般零食相差無異，包裝上甚至更勝一籌。

店內裝潢十分前衛和明亮，各色產品陳列在透明櫃前。（記者張庭瑜／攝影）

糖類大麻一盒20到40元

除了直接食用的大麻，還有飲料、濃縮大麻、大麻的花、菸捲、電子菸等。此外還有大麻衍生物CBD浴球，泡澡時可以放鬆身心，睡個好覺。而店裡的糖類大麻價格都不算貴，一盒多在20至40元間，完全是普通人可以消費的起的水平。

在大麻店裡逛了一圈後，記者挑選了一盒梨子味的大麻糖，包裝十分精美，圖案是小清新風格，上面寫著一顆軟糖中有10毫克的大麻，一整盒中有十顆糖，共含有100毫克大麻素。據悉，這樣的大麻含量算小的，還有一種糖計量較大，一顆就含有100毫克。

玻璃櫃內展示著形形色色的零食大麻軟糖，與真零食相差無幾。（記者張庭瑜／攝影）

這盒糖售價22元，不過課稅繁多，包括15%的特種銷售稅（Excise Tax），11.5%的當地大麻稅以及9.5%的銷售稅，加起來共30.89元。22元的商品共被課了8.89元的稅。

當下店員並熱心介紹說，有顧客試吃了這款大麻糖後，感覺輕飄飄，五官都被放大，眼中的世界更加五彩繽紛，聽覺更加靈敏。但每個人第一次吃大麻的反應都不一樣，有的人開始懺悔人生，感嘆虛度時光；有得則開始在地上打滾，感覺很開心；還有人吃完大麻糖就開始昏昏欲睡，一睡就是兩小時。

據聯邦疾病防治中心（CDC）數據顯示，全美約40%的高中生曾經抽過大麻菸或服用大麻糖，其中約22%使用較為頻繁，最近一次服用是在一個月內。聖地牙哥加大（UC San Diego）調研則顯示，娛樂用大麻合法的州，12到20歲對象成為大麻使用者的機率更高。

店內可食用軟糖包裝外皆配有大麻警語標示。（記者張庭瑜／攝影）

未成年用大麻仍是問題

加州作為娛樂用大麻合法化 的州，雖然僅允許向21歲及以上的成人出售大麻，但未成年人使用大麻的狀況仍然很糟糕。約三周前，就曾有南加州河濱市的三名初中生，因過度服用大麻送醫。約一個月前，洛杉磯縣范奈司初中、河濱縣Sunnymead初中，則分別有十名與三名初中生因服用大麻送醫治療。

初高中生很容易就能隨身攜帶大麻，一部分原因，也是因為很多大麻產品被製作成糖果等樣式，讓家長與老師很難察覺孩子在吃大麻。