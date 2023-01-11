華人婦女聯合會年會 抽獎迎新春

美國華人婦女聯合會日前舉辦年會和新任理事會任命。（記者張宏／攝影）

在2023年新春佳節將到來之際，美國華人 婦女聯合會日前舉辦年會和新任理事會成員任命，現場百餘名婦女會成員和榮譽會員聚集一堂，一起慶祝新春佳節，現場還準備多個禮品作為抽獎獎品。

活動現場熱鬧非凡，大家一邊品嚐上海美食，一邊興高采烈的抽獎。領導團隊提供了大量禮品作為獎品，當晚幾乎人人有獎。現任會長鐘學正表示，華人婦女聯合會會員從幾十人發展到超過100人，在過去一年舉辦了多場精采的活動，包括歡度三八婦女節、帶領會員一起參觀漢庭頓圖書館 、去丹麥城春遊、在母親節 舉辦文藝演出暨愛之光關愛世界婦女兒童藝術展(lights of love)。去年7月還舉辦安全講座，及舉辦中秋節聯歡。秋天大家一起去南加安納伯格莊園和約書亞國家公園遊玩，共同在流星雨許下心願，同時進行燒烤，其樂融融。年底還向自閉症兒童慈善捐款2000元。