華人婦女聯合會年會 抽獎迎新春
在2023年新春佳節將到來之際，美國華人婦女聯合會日前舉辦年會和新任理事會成員任命，現場百餘名婦女會成員和榮譽會員聚集一堂，一起慶祝新春佳節，現場還準備多個禮品作為抽獎獎品。
活動現場熱鬧非凡，大家一邊品嚐上海美食，一邊興高采烈的抽獎。領導團隊提供了大量禮品作為獎品，當晚幾乎人人有獎。現任會長鐘學正表示，華人婦女聯合會會員從幾十人發展到超過100人，在過去一年舉辦了多場精采的活動，包括歡度三八婦女節、帶領會員一起參觀漢庭頓圖書館、去丹麥城春遊、在母親節舉辦文藝演出暨愛之光關愛世界婦女兒童藝術展(lights of love)。去年7月還舉辦安全講座，及舉辦中秋節聯歡。秋天大家一起去南加安納伯格莊園和約書亞國家公園遊玩，共同在流星雨許下心願，同時進行燒烤，其樂融融。年底還向自閉症兒童慈善捐款2000元。
她說，感謝服務團隊的辛苦無私付出，才讓大家收穫很多歡笑和喜悅。在新的一年中，她們繼續秉承真誠以待、行善行良、彼此包容、互助互愛的宗旨。在會員的共同努力和見證下，把婦女會辦得越來越好。隨著會員隊伍的壯大，理事會將所有理事會成員升格為執行會長。張平繼續擔任總執行總會長、執行會長包括湯淑惠、徐央君、張惠玲、張玲、馬麗榮、林偉琴、丁秀雯、王沙平、陳華、楊郁青、胡園，吳米珍擔任執行會長兼財務長。程鸝 、張勇、王亞平、許威、周建余擔任榮譽會長。
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