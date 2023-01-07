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美華文藝季 春季2講座談宋韻

本報訊
第二堂宋韻將談宋代的美學、審美觀及思想。（人文磚基金會暨美華人文學會）
第二堂宋韻將談宋代的美學、審美觀及思想。（人文磚基金會暨美華人文學會）

人文磚基金會暨美華人文學會2023美華文藝季春季系列講座，於1月7日開始線上舉行。1月份兩堂講座主題「宋韻」，由UCLA藝術史李慧漱教授主講。李教授專精宋代藝術史研究，她將用許多視覺圖像為大家介紹西方學者稱之為「東方文藝復興」的宋代人文藝術，宋代人文思潮藝術比「西方文藝復興」還早上三、四百年。歡迎有興趣朋友參加。

●第一堂宋韻（1）

時間：1月7日美西時間6:00pm-8:00pm

將談宋代歷史記憶中的城市景觀生活文化。宋朝是中國古代帝王文明的高峰期，宋代自皇室士大夫普遍追求雅致的生活，這與宋代帝王及宗室子弟多具藝術稟賦、修養、興趣有關。南宋雖偏安江南，在藝術上卻取得矚目的成就。江南的自然和人文環境，使南宋繪畫別具自己的特色。將從《西湖清趣圖》———南宋《清明上河圖》與 臨安勝景 說起。

●宋韻（2）

時間：1月14日美西時間6:00pm-8:00pm

將談宋代的美學、審美觀及思想。宋朝文化是中國古代帝王文明的高峰期，在社會人文藝術的影響下，宋代自皇室士大夫普遍追求雅致的生活。這與宋代帝王及宗室子弟多具藝術稟賦、修養、興趣有關。南宋雖偏安江南，但在繪畫藝術上卻取得矚目的成就，江南的自然和人文環境，使南宋繪畫別具自己的特色。

藝術史上南宋（1127-1279）在江南人文與地理，煙雲氣霧中如何另辟蹊徑，並在「真山水」論述與體現上，超邁前代，締造新局？雅與野，貌似矛盾與對立的兩種視覺創作取向，及至馬遠、夏珪，錢塘邊角山水成立，而禪林畫僧牧谿、玉澗亦輩出。闊遠、迷遠、幽遠的新三遠，呈現出景物虛實掩映的自然意象。山水悟道，言有盡而意無窮。或乃嚴羽《滄浪詩話》中 「空中之音、水中之月」 的美學真意。

本報讀者免費上線zoom.com，兩堂講座相同ID 密碼：Meeting ID: 823 8331 7543；Passcode: 666935。

第一堂宋韻將談宋代歷史記憶中的城市景觀生活文化。（人文磚基金會暨美華人文學會）
第一堂宋韻將談宋代歷史記憶中的城市景觀生活文化。（人文磚基金會暨美華人文學會）

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