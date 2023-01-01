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70萬遊客訪巴沙迪那 服務熱線877-793-9911開通

記者丁曙／綜合報導
巴沙迪那遊客中心熱線開張剪綵儀式。（Visit Pasadena提供）
巴沙迪那遊客中心熱線開張剪綵儀式。（Visit Pasadena提供）

第134屆玫瑰花車遊行和第109屆玫瑰碗足球賽將於2023年1月2日舉行，預期將有超過70萬名遊客造訪巴沙迪那市。第39屆遊客熱線（Visitor Hotline）已經開通：877-793-9911；熱線志工們將於接下來幾天內，在巴沙迪那會展中心熱情回答遊客們來電提供服務指南。

巴沙迪那遊客中心熱線日前舉行開張剪綵儀式，本屆玫瑰皇室公主團隊（Tournament of Roses® Royal Court）、巴沙迪那市副市長 Felicia Williams、市議員 Tyron Hampton、玫瑰花車遊行組委會主席Amy Wainscott 和巴沙迪那遊客中心（Visit Pasadena）執行長Kristin McGrath 的共同主持。

「巴沙迪那遊客中心」（Visit Pasadena）是該市的官方促銷組織，長期以來在社區志願者的幫助下，為來訪的遊客們提供服務指南。該中心執行長麥格拉思 (Kristin McGrath) 說，熱線服務是造訪巴沙迪那的旅遊體驗不可或缺的一部分。雖然在線資源包括網站也有提供有關道路封閉和停車詳細信息等，但是，遊客中心熱線仍然為有需要的人們提供具有人際關係元素的溫情服務。

了解巴沙迪那玫瑰花車遊行和玫瑰碗足球賽等信息，可登入https://www.visitpasadena.com/tournament-of-roses-guide/。

遊行 足球 玫瑰碗

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