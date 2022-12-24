LAX第三航廈 新設零接觸一站式商店

在洛杉磯國際機場 (LAX) 重新設計的第三航廈內，開設數字創新的Hudson零接觸一站式商店。（LAX提供）

洛杉磯世界機場 (LAWA) 與Unibail-Rodamco-Westfield機場 (URW) 和Hudson 合作，23日宣布在洛杉磯國際機場 (LAX ) 重新設計的第三航廈內，開設數字創新的Hudson零接觸一站式商店。

這家新店是LAX第一家零接觸一站式商店，匯集由亞馬遜的Just Walk Out技術和Amazon One提供支持的最佳便利和非接觸式購物。LAWA首席執行官Justin Erbacci 表示，Hudson Nonstop的創新理念為旅客提供在機場商店購物時所尋求的便利和快捷。LAX正在建立一個數字市場，讓乘客可使用最新技術來控制旅程，而該商店可無縫融入客人的需求。

Hudson Nonstop讓客人無需排隊結賬。通過Amazon技術支持，採取進入、識別和支付的快速、無接觸的方式。 通過插入信用卡或將手掌懸停在Amazon One設備上，客人就能進入商店，挑選必備的旅行必需品、食品和飲料及當地最受歡迎的商品。無需停下來付款即可離開。當顧客穿過商店時，攝像頭會識別顧客從貨架上取下的產品。 然後當顧客離開商店時，信用卡將被收取所選商品的費用。

URW總經理Maral Matossian表示，新概念提升賓客體驗，零接觸一站式購物為客人提供最大的便利。 同時Hudson Nonstop也增加了少數族裔和女性商家對LAX商業項目的參與。

該商店每天凌晨4點至午夜營業。 如需更多信息，請訪問www.laxshopdine.com。