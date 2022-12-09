我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

張良羽「回眸魯迅」 12月10日新書發表

洛杉磯訊
北美南加州華人寫作協會訂12月10日（週六）下午4點舉行雲端新書發表會，介紹張良羽英漢對照著作「回眸魯迅、凌叔華筆下的中國五四新女性」（ Looking back at the new women of China’s May Fourth Movement by Lu Xun and Ling Shuhua）。（主辦單位提供）
北美南加州華人寫作協會訂12月10日（週六）下午4點舉行雲端新書發表會，介紹張良羽英漢對照著作「回眸魯迅、凌叔華筆下的中國五四新女性」（ Looking back at the new women of China’s May Fourth Movement by Lu Xun and Ling Shuhua）。（主辦單位提供）

北美南加州華人寫作協會訂12月10日（周六）下午4時舉行雲端新書發表會，介紹張良羽英漢對照著作「回眸魯迅、凌叔華筆下的中國五四新女性」（ Looking back at the new women of China’s May Fourth Movement by Lu Xun and Ling Shuhua），歡迎有興趣的人士踴躍參加。                                              

該書探討鲁迅及凌叔華小說中的中國五四新女性，在各自婚姻的内心世界。五四時期知識女性的婚戀自由思想受到啟蒙和喚醒，這一思想為研究女性的自由解放史提供重要的文學價值，也包含作者對20世紀20年代中期的婦女問題的思考，認為五四新女性在婚姻中缺乏與男性平等的財產權，是導致女性悲劇命運的重要物質因素。此外，張良羽也分享她在亞馬遜KDP (Amazon Kindle Direct Publishing)  出書的經歷。

張良羽，是北美南加州華人寫作協會永久會員。

新書發表會:Zoom Meeting ID: 279 356 5151；Passcode: 580986。

加州 南加 華人

上一則

鄧嘉猷宣誓就職鑽石吧市議員 努力兌現競選承諾

下一則

好康報你知╱香港好運來（HK Good Fortune Supermarket）

延伸閱讀

華府作協 顧艷分享散文寫作方法和技巧

華府作協 顧艷分享散文寫作方法和技巧
南加州中國大專聯合校友會 辛志超就任會長

南加州中國大專聯合校友會 辛志超就任會長
成大校友會橋牌賽 獲專業雜誌報導

成大校友會橋牌賽 獲專業雜誌報導
北美周末票房「黑豹2」4連冠 今年最佳

北美周末票房「黑豹2」4連冠 今年最佳
北美上杭同鄉會第三屆理事會公告　肖英獲選第三屆會長、理/監事11/26舉辦就職儀式

北美上杭同鄉會第三屆理事會公告　肖英獲選第三屆會長、理/監事11/26舉辦就職儀式
經濟學家預測：南加州固有優勢 可緩解衰退負面影響

經濟學家預測：南加州固有優勢 可緩解衰退負面影響

熱門新聞

隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

2022-12-06 20:28
洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

2022-12-08 02:20
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
每年感恩節和聖誕節，家長為表謝意都會送老師禮物。一些華人家長內捲嚴重，甚至送老師愛馬仕包包。（讀者提供）

節日謝師 華人竟送愛馬仕包

2022-12-03 02:17
有華人長者晾曬在窗外的衣服，被公寓管理方丟到地上或垃圾桶中。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華嫗戶外晾衣有錯？衣服慘被房東丟光光

2022-12-02 14:53
老虎機的聲光設計吸引老年玩家。（受訪者提供）

為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破

2022-12-05 14:55

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有