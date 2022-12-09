張良羽「回眸魯迅」 12月10日新書發表

北美南加州華人寫作協會訂12月10日（週六）下午4點舉行雲端新書發表會，介紹張良羽英漢對照著作「回眸魯迅、凌叔華筆下的中國五四新女性」（ Looking back at the new women of China’s May Fourth Movement by Lu Xun and Ling Shuhua）。（主辦單位提供）

北美南加州華人 寫作協會訂12月10日（周六）下午4時舉行雲端新書發表會，介紹張良羽英漢對照著作「回眸魯迅、凌叔華筆下的中國五四新女性」（ Looking back at the new women of China’s May Fourth Movement by Lu Xun and Ling Shuhua），歡迎有興趣的人士踴躍參加。

該書探討鲁迅及凌叔華小說中的中國五四新女性，在各自婚姻的内心世界。五四時期知識女性的婚戀自由思想受到啟蒙和喚醒，這一思想為研究女性的自由解放史提供重要的文學價值，也包含作者對20世紀20年代中期的婦女問題的思考，認為五四新女性在婚姻中缺乏與男性平等的財產權，是導致女性悲劇命運的重要物質因素。此外，張良羽也分享她在亞馬遜KDP (Amazon Kindle Direct Publishing) 出書的經歷。

張良羽，是北美南加 州華人寫作協會永久會員。

新書發表會:Zoom Meeting ID: 279 356 5151；Passcode: 580986。