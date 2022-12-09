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洛城新語／美國勞工 都躺平了？

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台積電千里迢迢赴亞利桑納設廠，令台灣與美國職場文化形成強烈對比；台灣工程師「吃苦耐勞」映襯之下，美國勞工更顯得「懶惰」與「難管」。工會、更保護勞工的法律等創造出來的安逸環境，或已成為阻礙美國前進的桎梏。

在美國工作幾個月後，有台積電工程師如此感歎「台灣人工作真的很拚」。在台積電工作五年多，加班是常態，經常一天工作10小時甚至是12小時。而反觀美國的同仁，他們更在乎工作與家庭的平衡，對加班較為排斥，下班後通常不願意理會工作上的事。

除了台灣工程師認為，台灣勞工比美國勞工更加吃苦耐勞外。美國工程師也因持有相似看法，不太「敢」去台積電工作。在鳳凰城某國防企業工作30多年的工程師魏先生，就直言在美國職場工作多年，更習慣這邊比較「慢節奏（Laid-back）」的職場文化。加上疫情之後，許多公司允許遠程工作；這些「優厚」待遇，令他不願意離開現有公司。更直言倘若讓他去台積電，他也拚不動。

台積電能在晶片加工方面，取得全球領先地位，與台灣企業文化，脫不了干係。有曾在英特爾工作超過14年的工程師認為，英特爾要建成如今台積電在鳳凰城工廠的進度，需要三年時間，而台積電僅要一年多。

而相比美國的包商，台積電也似乎更傾向與台灣的協力廠商合作，因為彼此更熟悉對方的工作態度。僅僅從工作效率的角度看，台灣的企業文化，似乎已勝過美國；亦折射出美國當前的職場環境，可能是阻礙美國前進的絆腳石。

華盛頓郵報在10月31日以「美國勞工生產力日益低下」為題，報導美國職場如今的「上班摸魚」狀況，並稱在新冠疫情後，勞工「躺平」混日子的現象達到高峰。而且在知識性勞工（knowledge workers）中，體現的更為明顯。包括谷歌、Meta及微軟等在內的科技公司，其CEO都在想方設法提高員工的生產效率。微軟CEO Satya Nadella稱，科技行業僱主陷入焦慮，因為他們不知道員工努力工作的程度是否足夠。

美國職場如今較為寬鬆的工作環境，其實與工會、勞工法等脫不開關係。這些措施的設計初衷，是為了避免「血汗工廠」的出現，讓員工免於被僱主壓榨。可是過多的保護背後，也是對人性的考驗；試問在寬鬆的環境下，有多少人能做到自覺，完成對得起薪水的工作。

當然台積電那樣動輒10至12小時的工作時間，是否太過「壓榨」，確實值得商榷。不過他們努力工作的態度，與對職業的投入，或許有值得美國勞工學習的地方。畢竟國際競爭不進則退，美國如今走下坡路的製造業想要振興，除了前總統川普、現總統拜登搖旗吶喊外，更重要的是勞工的奮鬥，而不是在較為嚴苛的勞工法保護下，整天想著上班摸魚混日子。

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