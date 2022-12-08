洛加大：Fed政策決定美是否陷衰退

洛杉磯加州大學12月7日公布經濟預測報告， 指出加州和全國經濟情況來年很難預測，主要取決於美聯儲對通貨膨脹控制將到來的決定，可決定美國經濟是否 陷入衰退。（示意圖，舊金山金山大橋；本報記者／攝影）

洛杉磯加州大學 12月7日公布經濟預測報告， 指出加州和全國經濟情況來年很難預測，主要取決於美聯儲對通貨膨脹 控制將到來的決定，可決定美國經濟是否陷入衰退。

洛杉磯加州大學安德森預測中心主任尼克斯伯格（Jerry Nickelsburg）的報告指出，隨著美聯儲從基於規則的政策（rule-based policy）轉向酌情政策，12月的預測將包括兩種情況，即在未來數月，美聯儲將到達兩者之間的岔路口，而在繼續積極緊縮和適度緊縮之間，必須決定走哪條路。

好消息是，與過去四次經濟放緩不同，預計無論美聯儲決定採取哪種方式，對加州經濟的影響都會更溫和。

安德森預測報告提出了兩種可能的情況，一個是美國陷入衰退，導致美國經濟第二和第三季度的年增長率為2%至 3%，2023年最後三個月持平，然後在2024年開始反彈。另一種情況是沒有衰退，美國經濟2023年第一季度增長放緩，但在下半年再次回升之前，第二季度幾乎不存在增長。

尼克斯伯格在他的加州經濟報告指出，如果美國避免經濟衰退，加州的經濟實際上將繼續增長，這主要歸功於「更多的建設，為州政府提供充足的未雨綢繆基金，增加了對國防產品的需求和對省力設備以及軟件的需求增加」。

在這種情況下，今年第四季度失業率預計為3.6%，然後在接下來的兩年裡平均增長3.9%和4%。

尼克斯伯格寫道，在經濟衰退的情況下，加州經濟下滑，但比全美情況會好一點。 他預測今年第四季度失業率仍為3.6%，之後在接下來的兩年裡平均為4.4%和4.5%。這位經濟學家指出，如果美國確實陷入經濟衰退，將相對的「溫和而短暫」，2023年上半年消費量將持平，下半年略有下降，次年才反彈。