洛市議會通過新勞基法 保障零售業員工權益

新法通過將大幅保障零售業員工，不再因混亂的工作時間無法掌控自己休閒時間。（unsplash截圖）

洛杉磯 市議會日前通過新勞基法保證勞動者時間工作權益，零售店需提前兩周向員工提供工作時間表，讓員工不再因混亂的工作時間表而影響生活。

該勞基法又稱為「公平工作周條例」（Fair Work Week ordinance），除了要求企業提前給確切工作時間表外，更保障員工在輪班前有至少十小時休息時間，或相符加班費。

洛市議會2019年表決通過起草該法，中間曾一度因新冠疫情 、及推過薪資保障法一度被推遲，直至近期才通過。而在舊金山、西雅圖、紐約等大城市也陸續通過了類似條例。

工會主管表示，零售店有軟體可以即時預測消費者人潮，讓雇主即時決定是否增加或減少人力，但這也讓工人的工作時間表相當不穩定。

但新法一出後，引起眾多商會不滿，其中一名抗議者山谷工商協會（Valley Industry & Commerce Association）會長沃爾德曼 (Stuart Waldman) 表示，新法對雇主相當不公平，一旦工人臨時請假，雇主也將因此受罰。這項法令是在倉促中急忙通過，事前該有的辯論、或經濟分析等都沒有確切落實。

據洛杉磯加州大學 （UCLA）2018年發布的研究顯示，每十名零售業者中就有八人的工作時間表極度波動，讓員工無法安排除工作以外的工作日程安排。更有約77%的員工，時常在不到一周內收到工作安排變更通知。學者表示，此類不可預測性的工作時間表，讓父母在照顧家庭、兼差的學生都極難兼顧，也間接促使經濟不穩定的因素增加。

市議員普萊斯（Curren Price） 表示，洛杉磯約有7萬名民眾將受到該法保障，其中有許多人為有色人種、女性、或負責養家餬口的一家之主。