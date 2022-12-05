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聖市Glow舞蹈學校 老中青幼同台獻舞

記者趙健／聖瑪利諾市報導
老中青幼舞蹈愛好者們齊聚一堂，獻上精彩的舞蹈表演。（聖市居民提供）
老中青幼舞蹈愛好者們齊聚一堂，獻上精彩的舞蹈表演。（聖市居民提供）

「Glow舞蹈學校年度成果展暨匯報演出」2日下午在聖瑪利諾市漢庭頓中學（Huntington Middle School）禮堂舉行。參加演出的學員有退休老人、社區的媽媽，以及在校學生和幼稚園小朋友，老中青幼舞蹈愛好者們齊聚一堂，獻上精彩的舞蹈表演。

舞台演出內容豐富多元，學員們呈現了芭蕾、拉丁、社交、國標、嘻哈、尊巴、肚皮等多種舞蹈表演形式。在學校藝術總監的編排指導下，節目充滿了故事性和表現力。舞台上，學員們用優美的舞姿表達對舞蹈的熱情，展示了學習成果。

此次成果展選在漢庭頓中學禮堂舉行，是本地小商業和聖瑪利諾學區互動、互相支持結果的美好見證。當天聖市市長Susan Jakubowski、新任市議員羅經程（Calvin Lo）和學區教委張志堅（Joseph Chang）到場支持，並頒發獎狀對Glow舞蹈學校在聖市文化藝術傳播領域的深耕表示讚揚。

市政府為Glow舞蹈學校頒發表揚狀。（聖市居民提供）
市政府為Glow舞蹈學校頒發表揚狀。（聖市居民提供）

Glow舞蹈學校成立於疫情期間，在短短兩年內，從一間舞蹈工作室迅速發展為擁有三處分址的舞蹈培訓學校，現有學員逾200人。舞蹈學校成立以來，課程種類從最初的成人拉丁舞，發展到如今教授十多種舞蹈課程，學員人群也從三歲的幼稚園小朋友到78歲的銀髮族，吸引著各年齡段的舞蹈愛好者。

Glow舞蹈學校校長趙蓓說，「我們舞蹈學校成立的一個初衷，其實就是傳播健康的生活方式，希望大家能在放鬆心情的同時，也能起到健身效果。因為疫情的影響，這是我們第一次正式舉辦匯報演出。我們特別編排了不同種類，並且具有故事性的節目，讓每位學員都能參與進來。」

疫情 學區 聖瑪利諾

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