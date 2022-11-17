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貝斯勝選 洛杉磯市迎來首位女市長

本報記者／洛杉磯報導
非裔國會眾議員貝斯（Karen Bass）已擊敗億萬富翁對手克魯索（Rick Caruso），篤定當選，將成為洛市241年歷史的首位女性市長，以及第二位非裔市長。（貝斯官網）
非裔國會眾議員貝斯（Karen Bass）已擊敗億萬富翁對手克魯索（Rick Caruso），篤定當選，將成為洛市241年歷史的首位女性市長，以及第二位非裔市長。（貝斯官網）

洛杉磯市市長選舉已見分曉，洛杉磯時報16日報導，非裔國會眾議員貝斯（Karen Bass）已擊敗億萬富翁對手克魯索（Rick Caruso），篤定當選，將成為洛市241年歷史的首位女性市長，以及第二位非裔市長。

現年69歲的貝斯在這場選舉所花經費是63歲的克魯索的十一分之一，後者自掏腰包1億元打選戰。但同樣是民主黨的貝斯有拜登總統，賀錦麗副總統等人加持，加上卡魯索被批評是臨陣才從共和黨轉換為民主黨，以致貝斯最後仍然勝選。

根據加州法律，所有在選舉日當天蓋章寄出的選票都應該儘量被計入，選舉後一周內收到的票也都算數，這也正是這場選舉計票結果緩慢之故。雖然選舉日結束後的9日早晨，卡魯索領先貝斯近一個百分點，但到了11日，貝斯就超越卡魯索，並在16日領先克魯索六個百分點，因此美聯社（Associated Press）16日宣布貝斯贏了這場選戰。

不過洛縣選務局要到12月5日才會認證這項選舉結果。

貝斯出生於南洛杉磯，在威尼斯-費爾法克斯地區（Venice-Fairfax area）長大，現在是鮑德溫山(Baldwin Hills)的長期居民，她的一生深深扎根於洛杉磯。 她的社會正義理想將她從縣急診室，帶到了非營利組織的領導層，最終並登上了沙加緬度和華盛頓特區的權力大廳。

這位加州前眾議會議長和六屆聯邦國會議員一向以低調聞名，並以擅長和他人聯盟的技巧出名。她曾在聖地牙哥州立大學（ San Diego State University）學習哲學，並畢業於南加州大學凱克醫學院助理醫師項目（Physician Assistant Program）。之後她獲得加州州立大學多明格斯山分校（California State University, Dominguez Hills）的健康科學學士學位，並獲得南加州大學的社會工作碩士學位。

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