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亞市選舉 王愛琳、高卿、Kwan領先

記者張宏／洛杉磯報導
從左至右依次是目前第二選區最高票候選人Sharon Kwan、第三選區的高票候選人王愛琳（Eileen Wang）、第五選區的高卿（Michael Cao）。（官網拼圖）
從左至右依次是目前第二選區最高票候選人Sharon Kwan、第三選區的高票候選人王愛琳（Eileen Wang）、第五選區的高卿（Michael Cao）。（官網拼圖）

亞凱迪亞市11月8日選舉，雖然洛杉磯縣選務局還未公布選舉結果，但是三個選區的高票候選人表示，很快官方就會宣布選舉結果。

根據洛縣選舉16日的官方數字顯示，三個選區票數前後順序沒有變化。（官網截圖）
根據洛縣選舉16日的官方數字顯示，三個選區票數前後順序沒有變化。（官網截圖）

根據洛縣選務局16日的官網顯示，第二選區最高票候選人是Sharon Kwan獲得1239張選票，領先第二名300多張選票，第三選區的高票候選人王愛琳（Eileen Wang）獲得62.54%的選票，比對手張勝雄（Sheng Chang）領先300多張票。第五選區的高卿（Michael Cao）獲得1252張選票，比對手李軍（Jason Lee）多267張選票。

Sharon Kwan有多年理財和保險經驗，她表示，目前還不確定選票統計情況，不過相信會很快出官方結果。她過去十年在Upper Rancho的HOA擔任主席，主要工作是為當地居民服務，這些居民也有不同的事情需要解決，比如蓋房子和鄰里等事宜。同時她和市府一直保持聯繫，這些相關經驗，相信能讓她比較快進入市政工作。當選後她會發出亞裔居民的聲音，代表更多亞裔居民的權益。

對於是否當選，第三選區的王愛琳表示，她現在還不能宣布當選，洛縣政府還在計票中。

第五選區高卿的選舉義工林恩成表示，現在只能非官方宣布當選，正式還是要等洛縣選務局12月6日確認後。亞市市府12月6日也會在市政府舉行新市議員就職典禮。

洛縣 亞裔 亞凱迪亞

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