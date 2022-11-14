熊貓快餐程正昌夫婦 登名人堂

熊貓快餐創始人程正昌（右）和蔣佩琪（中）夫婦及友人。（記者張宏／攝影）

亞裔 名人堂（Asian Hall of Fame）2022年年度人物頒獎典禮，12日在洛杉磯 縣格蘭岱（Glendale）的歷史地標Alex Theatre舉辦，展示亞裔在美國主流社會的成就和貢獻。熊貓快餐創始人程正昌和蔣佩琪夫婦、兔斯基創作者王卯卯（Momo Wang）、 TikTok華人 喜劇明星梁嬌穎（Jiaoying Summers）等年度人物出席頒獎禮。

17名來自各領域的亞裔成為名人堂2022年的年度人物，其中程正昌和蔣佩琪夫婦、王卯卯、梁嬌穎，以及華人酒店和地產業者Omar和Christine Lee等年度人物，均到場領獎。

程正昌夫婦打拚50年，創造數十億元的熊貓快餐餐飲王國。熊貓快餐作為全美最大的中式連鎖速食，全球版圖擴及墨西哥、關島、波多黎各、加拿大、南韓與杜拜。程正昌表示，很榮幸成為年度人物，亞裔仇恨對亞裔社區衝擊很大，很多華人以往不愛管事，現在應該團結起來，大家有錢出錢有力出力。熊貓快餐多年來在慈善和社區有一定的表現，是希望能發揮帶頭作用，鼓勵更多華人站出來。

王卯卯不僅是兔斯基卡通人物的創作者，也是小黃人公司照明娛樂（Illumination）的動畫和創意總監（Animation & Creative Director）。她的動畫短片「蓬萊」目前參與2023年奧斯卡最佳動畫短片角逐。她表示，她對獲得奧斯卡獎很有信心，「蓬萊」靈感來自中國傳統故事，蓬萊代表夢想和未來，將中華傳統繪畫和波普藝術，傳統音樂和電子音樂等各種中西元素融合。

梁嬌穎出生在中國河南，今年32歲的她在TikTok上坐擁百萬粉絲，她是喜劇界冉冉升起的華裔女演員。她表示，她最初的夢想是演員，但是因為口音的關係一直拿不到好角色。後來在一名導演建議下進入喜劇行業。她的喜劇宗旨是有尊嚴的取悅觀眾，而不是靠取笑亞裔來獲得笑聲。希望借助自己的影響力去改變美國主流對亞裔的看法，用幽默表明態度。

Omar和Christine Lee在西雅圖、洛杉磯等地都有酒店和地產項目。Christine Lee表示，她先生來自香港，她來自上海，作為華人第一代在美國奮鬥充滿艱辛，她們幾十年從事地產開發，曾經在西雅圖打造第一個華人室內商場。很高興獲得亞裔名人堂的年度人物，來美國多年現在感受到中美關係的壓力，希望中美能繼續友好。

其他亞裔名人堂洛杉磯2022年度人物，包括奧運選手Chloe Kim、葛萊美獎獲獎者Daniel Ho、第一名印度裔路易威登品牌大使Deepika Padukone、Crustacean創始人Helene An和女兒Elizabeth An，Joseph Bae和Janice Lee、Margaret Cho、參議員Tammy Duckworth、Tia Carrere和NYX創始人Toni Ko。

亞裔名人堂CEO謝明錦表示，這是名人堂第一次在洛杉磯舉辦如此大規模的年度人物頒獎， 希望借助活動讓更多出色的亞裔精英被主流看到。同時也團結亞裔力量，爭取自身的權益。