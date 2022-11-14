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熊貓快餐程正昌夫婦 登名人堂

記者張宏／洛杉磯報導
熊貓快餐創始人程正昌（右）和蔣佩琪（中）夫婦及友人。（記者張宏／攝影）
熊貓快餐創始人程正昌（右）和蔣佩琪（中）夫婦及友人。（記者張宏／攝影）

亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）2022年年度人物頒獎典禮，12日在洛杉磯縣格蘭岱（Glendale）的歷史地標Alex Theatre舉辦，展示亞裔在美國主流社會的成就和貢獻。熊貓快餐創始人程正昌和蔣佩琪夫婦、兔斯基創作者王卯卯（Momo Wang）、 TikTok華人喜劇明星梁嬌穎（Jiaoying Summers）等年度人物出席頒獎禮。

17名來自各領域的亞裔成為名人堂2022年的年度人物，其中程正昌和蔣佩琪夫婦、王卯卯、梁嬌穎，以及華人酒店和地產業者Omar和Christine Lee等年度人物，均到場領獎。

程正昌夫婦打拚50年，創造數十億元的熊貓快餐餐飲王國。熊貓快餐作為全美最大的中式連鎖速食，全球版圖擴及墨西哥、關島、波多黎各、加拿大、南韓與杜拜。程正昌表示，很榮幸成為年度人物，亞裔仇恨對亞裔社區衝擊很大，很多華人以往不愛管事，現在應該團結起來，大家有錢出錢有力出力。熊貓快餐多年來在慈善和社區有一定的表現，是希望能發揮帶頭作用，鼓勵更多華人站出來。

王卯卯不僅是兔斯基卡通人物的創作者，也是小黃人公司照明娛樂（Illumination）的動畫和創意總監（Animation & Creative Director）。她的動畫短片「蓬萊」目前參與2023年奧斯卡最佳動畫短片角逐。她表示，她對獲得奧斯卡獎很有信心，「蓬萊」靈感來自中國傳統故事，蓬萊代表夢想和未來，將中華傳統繪畫和波普藝術，傳統音樂和電子音樂等各種中西元素融合。

梁嬌穎出生在中國河南，今年32歲的她在TikTok上坐擁百萬粉絲，她是喜劇界冉冉升起的華裔女演員。她表示，她最初的夢想是演員，但是因為口音的關係一直拿不到好角色。後來在一名導演建議下進入喜劇行業。她的喜劇宗旨是有尊嚴的取悅觀眾，而不是靠取笑亞裔來獲得笑聲。希望借助自己的影響力去改變美國主流對亞裔的看法，用幽默表明態度。

Omar和Christine Lee在西雅圖、洛杉磯等地都有酒店和地產項目。Christine Lee表示，她先生來自香港，她來自上海，作為華人第一代在美國奮鬥充滿艱辛，她們幾十年從事地產開發，曾經在西雅圖打造第一個華人室內商場。很高興獲得亞裔名人堂的年度人物，來美國多年現在感受到中美關係的壓力，希望中美能繼續友好。

其他亞裔名人堂洛杉磯2022年度人物，包括奧運選手Chloe Kim、葛萊美獎獲獎者Daniel Ho、第一名印度裔路易威登品牌大使Deepika Padukone、Crustacean創始人Helene An和女兒Elizabeth An，Joseph Bae和Janice Lee、Margaret Cho、參議員Tammy Duckworth、Tia Carrere和NYX創始人Toni Ko。

亞裔名人堂CEO謝明錦表示，這是名人堂第一次在洛杉磯舉辦如此大規模的年度人物頒獎， 希望借助活動讓更多出色的亞裔精英被主流看到。同時也團結亞裔力量，爭取自身的權益。

據悉，亞裔名人堂去年在西雅圖舉辦2021年年度人物頒獎典禮。

亞裔名人堂2022年度人物洛杉磯站頒獎典禮，12日在格蘭岱的Alex Theat...
亞裔名人堂2022年度人物洛杉磯站頒獎典禮，12日在格蘭岱的Alex Theatre舉辦，現場名流匯集。（記者張宏／攝影）
年度人物Omar（右）和Christine Lee在西雅圖、洛杉磯等地都有酒店和...
年度人物Omar（右）和Christine Lee在西雅圖、洛杉磯等地都有酒店和地產項目。（記者張宏／攝影）
亞裔名人堂CEO謝明錦（左）和Robert Chin基金會創始人Karen Wo...
亞裔名人堂CEO謝明錦（左）和Robert Chin基金會創始人Karen Wong（中）及友人合影。（記者張宏／攝影）
亞裔名人年度人物喜劇演員梁嬌穎（左起）、Tia Carrere和NYX創始人To...
亞裔名人年度人物喜劇演員梁嬌穎（左起）、Tia Carrere和NYX創始人Toni Ko，和照明娛樂動畫和創意總監王卯卯。（記者張宏／攝影）

亞裔 華人 洛杉磯

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