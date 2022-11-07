魔術手 1000元騙走3000元項鍊

騙子在櫃員分神的瞬間收起1900美元（圖源CBS）

瞬間藏起1900美元，橙縣 一騙子用「魔術手」和1000美元騙走價值3000美元的項鍊。目前警方正在通緝該嫌犯。

8月28日，一位外表和善的男子走近了位於橙縣爾灣 市的一家珠寶店，他告訴店員自己要購買一副價值近3000美元的項鍊，並提議支付現金。

爾灣警官戴維斯（Kari Davies）表示，該嫌疑犯在支付現金時，利用騙術迅速將部分現金收回自己的囊中。根據珠寶店的監控視頻顯示，整個過程不到三秒，騙子手法流暢得如魔術一般。

這樣的騙術其實十分普遍，通常騙子會先當面清點現金，然後想辦法使收款方分神。在收款方視線離開錢的瞬間，騙子會迅速把部分錢收回到自己的口袋。

在這起案件中，該騙子用1000美元現金騙走了3000美元的項鍊。爾灣警方經調查後發現，該騙子是名慣犯，也是詐騙 團伙的一分子，該詐騙團伙在全世界都有犯罪記錄。

警方表示，該騙子名為蒙太安（Retan Munteanu），年僅24歲，是一羅馬尼亞詐騙團伙的一員，該團伙擅長利用「魔術般」手法偷竊昂貴物品。警官建議當地商家們要提高安全防範意識，警惕該詐騙團伙和該騙術。

「如果有人當著你的面數錢，在點清的一瞬間，你要立即把錢拿走，並親自點一遍，不要讓對方再觸碰到錢。」戴維斯警官提醒，「一旦錢不在你的視線裡，騙子會瞬間利用嫻熟技巧，快速對錢動手腳，或把錢收回囊中。」