杭廷頓灘盜竊多 屋主目賭被偷「十分恐怖」

被害人手機收到提醒，看到小偷正在自己家中猖狂作案。（KTLA5）

南加入室盜竊案繼續猖獗，橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）今年至少有20起失竊報案，數百萬現金和珠寶被盜。警方認為，多起入室盜竊案件與一個惡名昭彰的南美盜竊團夥有關。

由於竊賊鎖定富裕的杭廷頓灘市，整個社區處於緊張狀態。警方指出，大多數盜竊案都具有相似的特徵：盜賊租車 實施盜竊，並將車停放在房屋附近；他們通常選擇從二樓的門窗闖入屋內；作案時間在周三至周日晚上7時到11時之間，確保房主不在家時進入。

Cari Casteneda 是最近一起盜竊案的受害者，她回憶自己通過監控設備看到家中被盜時的場景，稱十分恐怖。案發時，Casteneda和家人正外出度假，她的手機收到通知提醒，看到小偷正在自己家中猖狂作案，她表示當時難以置信，「三名嫌犯準備離開，他們實際上已經洗劫了我家。」當Casteneda家的警報響起時，監控視頻中可以看到這三名男子正從前門逃離，盜走價值超過25萬元的現金和珠寶，他們甚至直接從牆上撬走保險 箱。

另一名受害者魯迪（Lisa Rudy），有一天回家後發現二樓陽台的玻璃門已完全破碎。小偷入室盜竊時，她剛離開家幾小時，嫌犯乘機偷走家中的現金、保險箱和珠寶。「知道陌生人侵入自家，並且肆意妄為，這是一種非常可怕的感覺。」魯迪說，「人們通常認為入室盜竊可能發生在凌晨2時或3時，但在這裡並非如此。當時我們離開家也許是一小時晚餐，或者一個半小時，盜賊就會乘機而入。」

被害人回家時發現二樓陽台的玻璃門已完全破碎。（KTLA5）

杭廷頓灘警方表示，他們對最近入室盜竊案件上升感到擔憂，並採取各種措施預防。警方已在該地區放置標誌，警告小偷已處於視頻監控之下。警察 增加巡邏，有時開警車有時開民用車輛，同時考慮暫時關閉一些道路，以限制附近街道上行駛的汽車數量。

為防止成為下一個作案目標，警方提醒民眾注意幾點：離開家時鎖上所有門窗和大門；打開所有外部和門廊的燈；不要在社交媒體上發布屋主不在家的信息；考慮安裝帶有聲音警告的警報系統；考慮將貴重物品存放在保險箱，或家以外的其他安全位置；最重要的是，如果發現可疑車輛或人員，最好立即報警。