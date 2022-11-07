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1號提案墮胎權 民主黨催票

編譯組╱綜合報導
加州州長紐森呼籲選民支持一號提案。（紐森推特）
加州州長紐森呼籲選民支持一號提案。（紐森推特）

洛杉磯時報報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）6日上午在長堤集會上，敦促選民支持一號提案（Proposition 1），該案是一項憲法修正案，阻止加州通過任何限制墮胎或避孕措施。

紐森表示，這是加州對全國對此議題進行的鬥爭的一部分，除維護「生殖自由」外，還需維護其他權利，包括投票和言論自由。

「這是我向全美人民發出強而有力訊息的機會，我們支持他們」他說「這不僅是加州的4000萬人，我們相信生殖自由，相信女性選擇權。」

紐森並引用美國圖書館協會（American Library Assn.）一份報告稱，2022年全國禁書量達到最高，截至9月中，共1651種書名被列為禁書。

紐森指出一些受到挑戰的作者和主題，包括安吉洛（Maya Angelou）、曼德拉（Nelson Mandela）、甘地（Mahatma Gandhi）等，「我們需醒悟美國正在發生的事。」

聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）、加州檢察長邦塔（Rob Bonta）、加州州務卿韋伯（Shirley Weber）等民主黨人均與會。

加州計畫生育協會（Planned Parenthood Affiliates of California）總裁兼執行長希克斯（Jodi Hicks）表示，美國最高法院推翻羅訴韋德（Roe vs. Wade）案後，加州採取激進行動，對來自其他州婦女產生真正影響。加州2億元支出將有助「確保人們無論在哪裡，都可獲得他們需要的生殖保健，包括墮胎、避孕等。」

民主黨領導人將一號提案作為保障墮胎權方式，重申州法和加州最高法院已闡明的保護措施。

而反對者認為，該提案對晚期墮胎限制不夠明確，且認為該提案是多餘的，因立法機關和加州最高法院早些時候已採取行動。

加州民主黨委員會投票日之前在長堤集會呼籲支持 1號提案。(加州民主黨委員會臉書)
加州民主黨委員會投票日之前在長堤集會呼籲支持 1號提案。(加州民主黨委員會臉書)

加州 紐森 墮胎

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