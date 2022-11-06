洛市長選前民調 貝斯45%卡魯索41%

洛杉磯市長候選人貝斯(Karen Bass)。（Gettyimages）

洛杉磯 市長競選進入最後一周，據洛杉磯時報和柏克萊加州大學政府研究所（UC Berkeley Institute of Governmental studies）4日公布的一項最新民意調查，貝斯(Karen Bass)再次保持優勢，在可能的選民中占45%領先對手卡魯索 (Rick Caruso) 的支持率41%，另有13% 的受訪者表示他們仍未決定。但貝斯的優勢在民意調查的誤差範圍內，並且明顯小於她在一個月前保持的15%的優勢。

長期當選民意代表的貝斯的支持率並沒有顯著下降，她在主要選民中依然保持著強大的支持群體，包括女性、自由主義者和登記在冊的民主黨 人。

但是，億萬富翁和開發商卡魯索已經穩步取得進展，因為之前尚未決定的選民已經下定決心支持他。他的推動力是砸下數千萬元打廣告，這些廣告似乎成功地引起了許多選民對貝斯的懷疑。

對此，前洛杉磯社區大學理事及華裔共和黨 元老吳黎耀華（Julia Wu）指出，這場選舉的結果取決於尚未表態的選民，這些人主要是共和黨和無黨派的選民，他們不喜歡民主黨的激進派，因此，他們的選票大多數將會投給卡魯索，她相信卡魯索的贏面大。