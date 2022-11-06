洛市長選前民調 貝斯45%卡魯索41%
洛杉磯市長競選進入最後一周，據洛杉磯時報和柏克萊加州大學政府研究所（UC Berkeley Institute of Governmental studies）4日公布的一項最新民意調查，貝斯(Karen Bass)再次保持優勢，在可能的選民中占45%領先對手卡魯索 (Rick Caruso) 的支持率41%，另有13% 的受訪者表示他們仍未決定。但貝斯的優勢在民意調查的誤差範圍內，並且明顯小於她在一個月前保持的15%的優勢。
長期當選民意代表的貝斯的支持率並沒有顯著下降，她在主要選民中依然保持著強大的支持群體，包括女性、自由主義者和登記在冊的民主黨人。
但是，億萬富翁和開發商卡魯索已經穩步取得進展，因為之前尚未決定的選民已經下定決心支持他。他的推動力是砸下數千萬元打廣告，這些廣告似乎成功地引起了許多選民對貝斯的懷疑。
對此，前洛杉磯社區大學理事及華裔共和黨元老吳黎耀華（Julia Wu）指出，這場選舉的結果取決於尚未表態的選民，這些人主要是共和黨和無黨派的選民，他們不喜歡民主黨的激進派，因此，他們的選票大多數將會投給卡魯索，她相信卡魯索的贏面大。
此外，在投票日前的最後一個周末，卡魯索陣營組織了巴士競選車隊衝刺，在洛杉磯各地巡遊包括亞太裔社區。並於5日（周六）下午5時抵達韓國城（Koreatown）。陪同卡魯索拜票的亞太裔領袖，包括洛杉磯中華總商會主席莊佩源(Chester Chong)、韓美商會名譽會長Chang Lee、泰美商會會長Rosalyn Vasquez，以及其他亞太裔社區領袖。
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