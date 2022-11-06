洛縣警長最新民調：盧納贏維拉紐瓦

洛縣警長最新民調，盧納（左）贏過維拉紐瓦（右）。（FOX）

柏克萊加大政府研究所（Institute of Governmental Studies）與洛杉磯 時報的最新民調 顯示，洛杉磯縣警察局長之爭，可能投票 或已經投票的選民中，40%支持前長堤市警長盧納（Robert Luna），32%支持現任的維拉紐瓦（Alex Villanueva）。

民調也發現，尚未決定的比例由9月間的36%收縮到目前的20%出頭，不過盧納與維拉紐瓦的支持度沒有明顯變化。政府研究所民調主任迪卡米洛（Mark DiCamillo）認為，趨勢很明顯利於盧納，反對現任的勢頭不見衰退。

民調時間為10月25日至31日，受訪者為3665位洛縣登記選民，其中2842位已經或準備要在選舉日前投票，其他則可能投票。民調結果經過加權，誤差在正負兩個百分點之內。

以黨派區分，民主黨人與自由派支持盧納的比例相當高，共和黨人與保守派則偏向維拉紐瓦。盧納與維拉紐瓦在登記為民主黨籍的選民間，支持度為50%比21%；登記為共和黨籍的選民間，維拉紐瓦與盧納的支持度則為65%比16%。

以種族區分，盧納在白人、黑人與亞裔間都贏過維拉紐瓦；維拉紐瓦只在拉美裔之間稍稍領先盧納，38%比33%。

不過，知名度低仍是盧納的大缺點，就算已經要到選舉日了，但還是有45%的人說他們對盧納沒什麼看法，不過已經比9月的54%要低了。在已經形成既定印象的人之間，39%喜歡盧納、16%不喜歡他。

相對的，維拉紐瓦雖然支持度低，印象分數卻開始回升，9月份喜歡他的只有29%，目前回升到35%，不過不喜歡他的比例仍固定在44%。民調主任迪卡米洛說，正因為選民最看重的還是洛杉磯市長之爭，因此現任的洛縣警長如此不受歡迎真的很罕見。洛時則指出，維拉紐瓦四處樹敵，調查政敵、掩蓋醜聞應該是他的最大缺點。

最後，在已經投票或準備郵寄選票的人之間，盧納的支持度高達57%，31%支持維拉紐瓦，其餘不願表態。在準備到選舉日當天才投票的人之間，47%說會投給維拉紐瓦，27%投給盧納。