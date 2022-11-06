我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

洛縣警長最新民調：盧納贏維拉紐瓦

編譯組╱綜合報導
洛縣警長最新民調，盧納（左）贏過維拉紐瓦（右）。（FOX）
洛縣警長最新民調，盧納（左）贏過維拉紐瓦（右）。（FOX）

柏克萊加大政府研究所（Institute of Governmental Studies）與洛杉磯時報的最新民調顯示，洛杉磯縣警察局長之爭，可能投票或已經投票的選民中，40%支持前長堤市警長盧納（Robert Luna），32%支持現任的維拉紐瓦（Alex Villanueva）。

民調也發現，尚未決定的比例由9月間的36%收縮到目前的20%出頭，不過盧納與維拉紐瓦的支持度沒有明顯變化。政府研究所民調主任迪卡米洛（Mark DiCamillo）認為，趨勢很明顯利於盧納，反對現任的勢頭不見衰退。

民調時間為10月25日至31日，受訪者為3665位洛縣登記選民，其中2842位已經或準備要在選舉日前投票，其他則可能投票。民調結果經過加權，誤差在正負兩個百分點之內。

以黨派區分，民主黨人與自由派支持盧納的比例相當高，共和黨人與保守派則偏向維拉紐瓦。盧納與維拉紐瓦在登記為民主黨籍的選民間，支持度為50%比21%；登記為共和黨籍的選民間，維拉紐瓦與盧納的支持度則為65%比16%。

以種族區分，盧納在白人、黑人與亞裔間都贏過維拉紐瓦；維拉紐瓦只在拉美裔之間稍稍領先盧納，38%比33%。

不過，知名度低仍是盧納的大缺點，就算已經要到選舉日了，但還是有45%的人說他們對盧納沒什麼看法，不過已經比9月的54%要低了。在已經形成既定印象的人之間，39%喜歡盧納、16%不喜歡他。

相對的，維拉紐瓦雖然支持度低，印象分數卻開始回升，9月份喜歡他的只有29%，目前回升到35%，不過不喜歡他的比例仍固定在44%。民調主任迪卡米洛說，正因為選民最看重的還是洛杉磯市長之爭，因此現任的洛縣警長如此不受歡迎真的很罕見。洛時則指出，維拉紐瓦四處樹敵，調查政敵、掩蓋醜聞應該是他的最大缺點。

最後，在已經投票或準備郵寄選票的人之間，盧納的支持度高達57%，31%支持維拉紐瓦，其餘不願表態。在準備到選舉日當天才投票的人之間，47%說會投給維拉紐瓦，27%投給盧納。

投票 民調 洛杉磯

上一則

教委改選州眾議員 庾秀妍要改善治安

下一則

洛市長選前民調 貝斯45%卡魯索41%

延伸閱讀

謝安宜宣布：聖縣警長罪名全成立

謝安宜宣布：聖縣警長罪名全成立
維拉紐瓦喊改革拚連任 批官員不作為

維拉紐瓦喊改革拚連任 批官員不作為
避免緝毒行動被察覺 祕魯警方喬裝打扮超級英雄突襲

避免緝毒行動被察覺 祕魯警方喬裝打扮超級英雄突襲
調查Sheila Kuehl 洛警：檢逼銷毀證據

調查Sheila Kuehl 洛警：檢逼銷毀證據
四面楚歌 洛縣警長維拉紐瓦選戰堪憂

四面楚歌 洛縣警長維拉紐瓦選戰堪憂
過度執法？水煙館保全配槍 遭警鎖喉壓制、抓頭撞地

過度執法？水煙館保全配槍 遭警鎖喉壓制、抓頭撞地

熱門新聞

世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36
亞凱迪亞警方1日下午通過調查比對，成功攔截和逮捕了搶劫手袋的嫌犯。（檔案圖）

洛縣華人區商場 女坐車內被男嫌闖進搶包 寶馬車接應

2022-11-02 19:03
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
星巴克點單有省錢訣竅，可以用一半的價格，享受一樣的味道。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

2022-11-03 21:25

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵