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競選蒙市財務長陳亮文：錢用刀口上

本報訊
陳亮文競選財務長得到美國華人政治聯盟背書。（受訪者提供）
陳亮文競選財務長得到美國華人政治聯盟背書。（受訪者提供）

陳亮文 (Vincent Chang）是蒙特利公園市（Monterey Park）居民熟悉的社區領袖，服務社區數十年，以實幹、低調、人緣好著稱。他在擔任市府書記官兩任八年後，今年改換跑道角逐蒙市財務長（City Treasurer），11月8日再次接受選民的考驗。

陳亮文是一位在商業、移民和民權方面，擁有30年經驗的加州執照律師，自1985年以來致力於蒙市服務。他從義工做起，熱情為民眾服務尤其是弱勢族群。早在法學院讀書期間，他便加入知名法律中心擔任義工，免費指導希望歸化入籍的新移民；考取律師執照後，繼續為移民和低收入者提供免費法律諮詢，包括每周在蒙市圖書館 (Bruggermeyer Library）開辦公民課程。

1980年代至1990年代，眾多新移民來到蒙特利公園市，因文化差異和傳統老居民產生了誤解和衝突。訓練有素的陳亮文被市議會任命為社區關係委員會成員，幫助調解及緩和社區緊張氣氛。作為汽車迷的陳亮文發揮專長，舉辦了一場汽車展，邀請全市骨董車和現代車的愛好者參與，以車會友將多元化族群聚集在一起。

2006年蒙市圖書館裝修，正面有一堵空白牆。當時陳亮文擔任圖書館理事，投票支持裝飾藝術家門多薩 (Ricardo Mendoza) 的壁畫作品，讓居民每次往來圖書館時，都能看到美麗壁畫，賞心悅目。

陳亮文在擔任蒙市環境委員任內，推出了一年一度的自行車騎行活動，作為該市地球日慶祝活動的一個節目。同時，他也是推動自行車道基礎設施的聯合創始人，在市區公路畫分出自行車道等，不僅保障騎手的安全，還可以幫助以自行車為交通工具的上班族。此外，每年的「626 Golden Streets」（626黃金街道日），聖谷多個城市實施交通管制，機動車輛停止行駛，陳亮文組織自行車愛好者上街騎行，享受全民健身運動。

陳亮文認為，氣候變化是一個嚴峻的挑戰，他在蒙市推廣了首批電动汽車，匯集了來自當地經銷商、製造商和電動汽車主人，宣導電動汽車的好處，該活動在市政廳前舉行。

陳亮文奉獻蒙市數十年，現在競選財務長再建功。（受訪者提供）
陳亮文奉獻蒙市數十年，現在競選財務長再建功。（受訪者提供）

目前，陳亮文還擔任聖蓋博谷流域保護局理事會成員，由洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）任命，保護自然空間和動植物棲息地。自1999年以來，該局已提供近9000萬美元的債券（第68號提案），向地方政府和非營利組織提供了170多項撥款，用於當地自然公園、河流曠野、森林保護區等地的建設。

陳亮文表示，他競選財務長的理念是要為蒙市居民當家理財，開源節流，保障警察和消防經費，把錢用在刀口上。在服務蒙市數十年的基礎上再做貢獻。

蒙市期中選舉中文版選票，籲請選民投陳亮文一票。（受訪者提供）
蒙市期中選舉中文版選票，籲請選民投陳亮文一票。（受訪者提供）
陳亮文（右三）在蒙市倡導自行車運動，團結居民和青少年。（受訪者提供）
陳亮文（右三）在蒙市倡導自行車運動，團結居民和青少年。（受訪者提供）

汽車 圖書館 移民

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