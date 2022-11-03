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加州1號提案 護婦女生育權

記者丁曙／綜合報導
支持1號公投案捍衛婦女生育選擇權，記住11月投票。（Gettyimages）
支持1號公投案捍衛婦女生育選擇權，記住11月投票。（Gettyimages）

今年美國民權史上最重大的事件，莫過於保守派大法官占多數的聯邦最高法院，在6月24日推翻了「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的判決，廢除了憲法對墮胎（人工流產）權利的保障，使各族裔婦女的一項基本權利倒退了50年。

在美國人口最多的加州，法律規定婦女有選擇墮胎的權利，有個人生育選擇的隱私權，但是這些權利並未在「加州憲法」（California Constitution）中明確列出，需要修憲才能予以變更，而修憲案需要議會三分之二投票和人民公投

因此，加州人民在11月期中選舉推出了1號公投案「生育自由」（Reproductive Freedom），將生育自由列為加州憲法的一項權利。如果公投通過，意味著國家不能否認或干涉個人選擇墮胎、使用或拒絕節育（避孕）以及獲得其他生育保健的權利。

加州議會亞太裔（AAPI）黨團公開表態，支持1號公投案，確保社區能夠平等獲得基本服務，包括墮胎和避孕藥具等醫療保健，呼籲亞太裔投票支持，確保婦女生育選擇權。

我的身體我作主，捍衛婦女生育選擇權。（Gettyimages）
我的身體我作主，捍衛婦女生育選擇權。（Gettyimages）

加州議會亞太裔黨團主席潘君達 (Richard Pan) 說，「作為醫生，我知道像墮胎這樣的醫療決定權，保留給個人和醫護提供者是多麼重要，而不是由政治議程驅動。全國各地相繼出台的墮胎禁令（Abortion bans）讓亞太裔和移民社區感到困惑，因為這些改變的結果是減少了最需要的人們獲得護理的機會。加州1號公投案將確保墮胎和避孕措施仍然可用，無論哪個政黨掌權或控制法院。」

與加州1號公投案遙相呼應，聯邦眾議院9月24日投票已通過由華裔眾議員趙美心（Judy Chu）領銜提案的「婦女健康保護法」（Women’s Health Protection Act），將獲得墮胎護理的權利納入聯邦保護權利。

趙美心說，「今天的歷史性投票期待已久了。幾十年來，『羅訴韋德案』（Roe v. Wade）保證人人有權獲得安全的墮胎護理，無論背景。」

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