維拉紐瓦喊改革拚連任 批官員不作為

洛杉磯縣警長維拉紐瓦希望上任後能夠進行「改革」，重現洛杉磯往日生機。（記者朱敏梓／攝影）

11月8日選舉日將近，競選連任的洛杉磯 縣警局局長維拉紐瓦 (Alex Villanueva) 11月2日（周三）舉行主題為「社區團結」新聞發布會。該活動得到當地社區組織的大力支持，包括反對種族主義警察 組織等。多位社區組織代表、警察組織代表以及民選官員出席，亞凱迪亞市副市長鄭博仁（Paul Cheng）、托倫斯市長陳光豪（George Chen），都到現場支持維拉紐瓦連任。

維拉紐瓦表示，獲得這些組織的支持對他意義重大，因為體現了城市的多樣性。治安官的角色意味著無論種族、宗教信仰或政治派別如何，都要確保每個人的安全。並且能夠將各族群民眾團結在一起，共建安全和平社區。他很高興這些社區支持他連任。

亞凱迪亞副市長鄭博仁（Paul Cheng）支持維拉紐瓦連任。（記者朱敏梓／攝影） 托倫斯市長陳光豪（George Chen）來到現場支持維拉紐瓦連任。（記者朱敏梓／攝影）

維拉紐瓦和多數縣政委員意見不合的局面早已眾所周知，維拉紐瓦對此表示，洛縣如今治安下降，遊民 遍地的局面，和在任官員「不作為」息息相關，他們總是優先考慮其他利益，例如解決遊民問題，花費了巨大錢財，但是卻無濟於事，而他若連任，將進行「改革」去做正確的事，也就是切切實實的做實事，尊重納稅人的錢財，讓每一筆支出都放在檯面上。

與會人士指出，自上任後，維拉紐瓦著手解決了困擾該部門的諸多挑戰，例如：制定禁止警察「幫派」的政策，為所有警員配備隨身攝像頭，提高標準以幫助部門內的領導多樣化。在維拉紐瓦警長的領導下，針對該部門的暴力訴訟也大幅減少。多個洛杉磯縣地方警察組織站出來為他背書，包括：洛杉磯縣專業治安官協會 (PPOA)、加州治安官研究協會 (PORAC)、加州執法協會聯盟 (CCELA)、洛杉磯警察保護聯盟(LAPPL)、洛杉磯警察協會 (ALADS)、SEBA 政治行動委員會、全美拉丁裔治安官協會、洛杉磯機場警察工會 (LAAPOA)。

鄭博仁表達了他對維拉紐瓦連任的支持，他表示當維拉紐瓦上任後，他雇用更多的少數族裔，更好的為少數族裔社區服務，促進族裔團結。陳光豪也認為，維拉紐瓦在處理治安和遊民問題上，切實地在作為，這是亞裔社區和整個洛杉磯所需要的。