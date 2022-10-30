KCS爾灣診所開幕 亞裔低收戶醫病有去處

KCS爾灣市診所剪綵揭幕，照顧亞太裔醫療需求。（記者蕭迪玉/攝影）

爾灣 市第一個專為亞太裔低收入 及弱勢家庭提供醫療照顧的診所，28日下午正式剪綵揭幕，由非營利組織韓裔社區服務(Korean Community Service，簡稱KCS)開設的診所裡，已聘請多位能講華語的醫生、針灸治療師及服務人員。韓裔社區服務並與南海岸中華文化中心攜手合作，將根據社區需求提供醫療、心理輔導、家庭諮商、移民、法律等各方面的服務，協助新移民逐步適應美國社會。

韓裔社區服務執行主任Ellen Ahn表示，該組織成立30多年，在橙縣已開辦四個以亞太裔低收入家庭為對象的診所，爾灣市的診所是第五個，這也是爾灣市第一個聯邦合格醫療中心（Federally Qualified Health Center），主要為持有紅藍卡、白卡或是沒有醫療保險的家庭提供服務，診所的宗旨是接受所有上門求診者，不論是否有健保或移民資格。爾灣市的診所現有兩位家庭醫師，還有針灸、整脊、兒科、牙科、心理輔導等部門。

KCS爾灣市診所的家庭醫師Andy Lo（右）及針灸治療師的林佳蓉，在剛啟用的診療室中。（記者蕭迪玉/攝影）

擔任KCS診所家庭醫生的Andy Lo，能講流利的普通話及粵語，他出生在香港，兩歲時隨父母移民到舊金山，Andy在華埠成長，曾經歷新移民家庭 在生活、工作及就學上的掙扎，因而決定加入KCS診所，服務亞太裔患者及新移民。

在爾灣市KCS診所擔任針灸治療師的林佳蓉(Hope Lin)說，診所剛開始運作，就有各族裔的患者要求接受針灸治療，包括華裔、韓裔、日裔、伊朗裔及西裔等，反映出爾灣市多元的居民人口組成，他們想靠針灸解決背痛、肩痛、失眠等問題。

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭應邀在爾灣市KCS診所開幕典禮中致詞。她表示，南海岸中華文化中心及爾灣中文學校是橙縣規模最大的非營利華裔組織，在疫情期間，文化中心發現社區有許多醫療上的需求，而開始與KCS合作。今年並在文化中心創立家庭服務項目，聘請專人負責協助華裔家庭解決各種生活挑戰，例如交通、食物銀行、心理健康、家庭親子關係輔導、老人福利、醫療健保等等，KCS的爾灣市診所也是文化中心的合作伙伴之一。

爾灣市議員金太美指出，一般人印象中住在爾灣的居民似乎都是富人，其實，爾灣市有超過3萬人符合低收入家庭健保資格，還有許多逾期居留的亞裔新移民，KCS的爾灣市診所將可就近照顧他們的醫療需求。

KCS的爾灣市診所的地址是19742 MacArthur Blvd, Ste 245, Irvine，預約看診電話714-503-6550。