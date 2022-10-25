人生感悟 華裔畫家耿珍展「繽紛世界」

耿珍與丈夫耿洪光。（記者趙健/拍攝）

華裔畫家耿珍個展「繽紛世界」10月22日起在位於哈仙達岡 （Hacienda Heights）的佛光緣美術館西來館舉辦，此次展出的近百幅作品靈感均源於耿珍人生不同階段時的感悟；展出的畫作類型包括中國水墨畫、水彩畫和油畫。本次展覽將持續至2023年1月2日。

在22日舉辦的「繽紛世界」畫展 開幕式上，西來寺監寺依宣法師到場剪綵，並贈與耿珍畫作「修行者」及珍藏的佛理書籍。

耿珍早期主攻國畫創作，曾拜師國畫花卉名師胡克敏、潑墨門大師褚大雄和重彩國畫大師張培智，深耕20餘年。之後受歐美油畫藝術熏陶，遂轉研究油畫，此後徹底把畫畫融入了生活，用畫筆記錄下人生的點滴感悟。對於自己對畫畫的熱愛程度，耿珍只用了一句話概括，「我幾乎每天都在畫畫。」

耿珍油畫作品「岩石海浪」。（記者趙健/拍攝） 早年國畫作品。（記者趙健/拍攝）

耿珍曾在1978年受LA Highlander News的邀請，參加過洛杉磯當地九位畫家的聯合畫展。 1995年，她應台灣國畫家陳若慧邀約，參加了加拿大溫哥華台灣辦事處聯展。自2014年開始，耿珍參加台灣同鄉會畫展數年，並在此之後舉辦了個人的油畫、陶藝和插花等不同藝術形式的展覽。

自2016年起，耿珍還一直在哈仙達岡成人老人中心（Hacienda Heights Senior Center）任義工老師，讓銀髮一族也體會到油畫創作的樂趣。「耿老師的專注與耐心，是我們班裡同學們最喜愛的特質」，耿珍的學生Stella如是說。