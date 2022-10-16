銀髮退休 世報10/22七講座教過好生活

每個攤位前都人頭攢動，最新資訊受到民眾高度關注。（本報檔案照）

洛杉磯 世界日報將於10月22日（周六）舉辦「銀髮樂齡生活展」，活動從早上10時到下午5時，在艾爾蒙地市（El Monte）洛杉磯華僑文教服務中心舉行，活動免費入場，免費停車，來就送500份伴手大禮包，現場還有大抽獎！屆時貫穿整場的七場講座，將由南加州優質商家、專業講師、菁英業者為到場朋友帶來銀髮族生活息息相關的最新資訊，想知道銀髮族優質生活如何享？10月22日就來世報「銀髮樂齡生活展」，學過退休好生活！

七場專題講座場場爆款，包您得到銀髮族生活相關最新資訊、不虛此行。

七場專題講座，現場並有專人面對面答疑解惑

（一）福全健保 專場講座早上10時30分至11時10分

講題：如何選擇一個適合您的健保計畫 ，主講人：資深健保顧問Bill Kao。

Bill Kao是Clever Care Health Plan的執照健保顧問！ 在醫療保健行業具有豐富的經驗。他擁有Accident＆Health的加州執照。他願意協助華裔的長者朋友，得到最適合自己的健保計畫！

（二）長青保險 專場講座早上11時20分至12時

講題：2023紅藍卡概觀選擇，主講人：邱文齢 Wenling Antoine。

擁有30多年健保及醫療管理經驗，曾擔任泰平醫療網市場推廣部主管20多年、華人保險公會會長。她負責的長青保險公司，簽約代理12家優質健保公司。

（三）中心健保專場講座下午1時1時40分

講題 : 銀髮族的健康，主講人（1）：蔣安邦醫師。

講題：紅藍卡轉換期應注意事項，主講人（2）：Gary蔡 。

榮獲2022年金牌選擇獎(Senior Choice Gold Award 2022)的中心健保，一直以來受到眾多華裔銀髮族們的歡迎並加入。公司也有許多針對華裔長者的便利措施、豐富福利和傑出服務。

（四）長青保險公司專場講座下午1時50分至2時20分

講題：簡介包辦紅藍(白)卡、補充計畫、藥物保險的WellCare健保公司，主講人：陳明 Michael Tran。

陳明 Michael Tran，他擁有多年醫療健保經驗，精通國、英、粵、潮、越南語。現任長青保險執照經紀，曾任泰平醫療網市場推廣部經理。

（五）Scan Health專場講座下午2時30分至2時50分

講題：SCAN健保計畫提供最合適的保險優勢計畫，在2023年享有更多褔利，主講人：伍可欣（Michelle Ng ）。

伍可欣（Michelle Ng）是洛杉磯縣SCAN Health Plan®代表。在幫助居民瞭解如何選擇Medicare計畫方面，有超過20年經驗，精通廣東話/普通話。

（六）Forest Lawn福樂紀念公園專場講座下午3時至3時20分

講題：生前規畫好處知多少? 主講人: 陳全 Ethan Chen (華語部業務經理)。

福樂紀念公園華語部業務經理陳全，有近20年的相關經驗，專精生前規畫，福樂紀念公園提供一站式殯儀與墓園的綜合服務，以及暖心的預先規畫與及所有身後服務。

（七）居家園藝專題講座下午3時20分至3時40分

講題：銀髮族居家園藝的喜樂，主講人：許希聖（花哥）。

南加州及北美台大校友會前會長，南加州各大園藝班講師，是洛杉磯華人地區有名的園藝達人。

活動現場講座座無虛席。（本報檔案照）

銀髮樂齡生活展現場另有各式各樣為銀髮族量身訂作的攤位，包括：Brookdale Alhambra，Anthem Blue Cross/ Elevance Health，可可假期，Wellcare Health Plan，仁濟醫療，Humana聯合健保，Global Energe，玫瑰崗紀念公園，Pinnacle Real Estate Group，全方位免費體檢中心，Scan Health，南加州成人日間保健中心， UMEKEN，康複力， OPTN，UTBH等，相信您絕對會不虛此行，在活動現場收穫所需的最新資訊。

洛杉磯世界日報2022銀髮樂齡生活展，活動時間：2022年10月22日(周六)，10am-5pm。活動地點：洛杉磯華僑文教服務中心9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731。詳情可以致電諮詢世界日報：323-268-4982 轉 600。