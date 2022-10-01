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Cal Poly Pomona南加最大南瓜節登場 4萬顆南瓜任你選

波莫那訊
參與者挑選南瓜，每年節日期間吸引超過10萬人光顧。（主辦者提供）
參與者挑選南瓜，每年節日期間吸引超過10萬人光顧。（主辦者提供）

年度萬聖節日漸臨近，Cal Poly Pomona舉辦的南加最具規模盛大南瓜節（Pumpkin Fest )，10月1日正式登場持續到月底。這個節日在30年前開始，如今每次都吸引10餘萬人光顧，主辦者準備大約4萬個南瓜提供參與者挑選，期間還有家長及孩童喜歡各類遊樂活動。2022年組織者還在活動開始前夕，首次設立南瓜節預覽之夜（Preview Night）。

30年前開始的波莫那南瓜節，已經成為南加民眾歡度萬聖節前夕最重要節日。持續一個月的活動，吸引超過10萬人光顧。由於現在疫情大流行大大緩解，相信今年節日參與者會更多。活動在10月1日開始，持續到10月30日。主辦者是Cal Poly Pomona農學院，而提供的4萬顆南瓜，也是學生們在校區實習農田親手種植。節日上，除了可以挑選南瓜，還有美食攤、現場音樂會，以及玉米迷宮、向日葵田、寵物樂園、各種樣式南瓜園（Pumpkin Patch )。在這裡可以享受多種吃喝玩樂活動，更是讓小朋友喜歡。

據悉，今年南瓜節首次設立Pumpkin Land，展示異想天開的南瓜布景藝術，並有稀奇品種南瓜亮相。

波莫那盛大南瓜節登場，有小朋友喜歡的寵物樂園。（主辦者提供）
波莫那盛大南瓜節登場，有小朋友喜歡的寵物樂園。（主辦者提供）

希望參加南瓜節的民眾可以上網購買入場券，詳情可上網http://www.cpp.edu。南瓜節開放時間周四至周日，周四和周五午後3時至7時30分；周六和周日上午10時至晚7時30分。

第一屆南瓜節預覽之夜，在9月30日（周五）午後5時至8時30分，參與者可至Cal Poly Pomona校區農夫超市（The Farm Store），活動開放給21歲及以上嘉賓，需要購買70元入場券。主辦者提供免費啤酒葡萄酒，有現場音樂會，及各種與南瓜節有關趣味節目。所有收入提供農學院學生及舉辦活動。

盛大南瓜節登場。（主辦者提供）
盛大南瓜節登場。（主辦者提供）
波莫那盛大南瓜節登場。（主辦者提供）
波莫那盛大南瓜節登場。（主辦者提供）

南加 萬聖節 疫情

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