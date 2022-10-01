Cal Poly Pomona南加最大南瓜節登場 4萬顆南瓜任你選

參與者挑選南瓜，每年節日期間吸引超過10萬人光顧。（主辦者提供）

年度萬聖節 日漸臨近，Cal Poly Pomona舉辦的南加 最具規模盛大南瓜節（Pumpkin Fest )，10月1日正式登場持續到月底。這個節日在30年前開始，如今每次都吸引10餘萬人光顧，主辦者準備大約4萬個南瓜提供參與者挑選，期間還有家長及孩童喜歡各類遊樂活動。2022年組織者還在活動開始前夕，首次設立南瓜節預覽之夜（Preview Night）。

30年前開始的波莫那南瓜節，已經成為南加民眾歡度萬聖節前夕最重要節日。持續一個月的活動，吸引超過10萬人光顧。由於現在疫情 大流行大大緩解，相信今年節日參與者會更多。活動在10月1日開始，持續到10月30日。主辦者是Cal Poly Pomona農學院，而提供的4萬顆南瓜，也是學生們在校區實習農田親手種植。節日上，除了可以挑選南瓜，還有美食攤、現場音樂會，以及玉米迷宮、向日葵田、寵物樂園、各種樣式南瓜園（Pumpkin Patch )。在這裡可以享受多種吃喝玩樂活動，更是讓小朋友喜歡。

據悉，今年南瓜節首次設立Pumpkin Land，展示異想天開的南瓜布景藝術，並有稀奇品種南瓜亮相。

波莫那盛大南瓜節登場，有小朋友喜歡的寵物樂園。（主辦者提供）

希望參加南瓜節的民眾可以上網購買入場券，詳情可上網http://www.cpp.edu。南瓜節開放時間周四至周日，周四和周五午後3時至7時30分；周六和周日上午10時至晚7時30分。