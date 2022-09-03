鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵，有華人甚至不堪忍受而搬家。（讀者提供）

華人 不堪忍受鄰居螺螄粉的臭味，憤怒搬家！其實亞洲很多食物都有強烈味道，包括印度 咖哩、韓國泡菜、台灣臭豆腐，近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵。喜歡的人覺得好吃，不喜歡的人卻無法忍受，有華人甚至因為鄰居日啖螺螄粉而選擇搬家。

日前有一名華人網友在某論壇上吐槽說，鄰居瘋狂熱愛螺螄粉，每天吃一到兩次，一個月下來能吃40碗以上。這個統計數字是根據她開窗時聞到的次數估計的，有時一天一次，有時一天兩次，粗略估計40碗不算多。而她極度討厭螺螄粉的味道，夏天又不可能全家都不開窗，即使夏天開空調也至少早晚通風兩次。

她說，管理員也去那個鄰居家找過，但也無濟於事，所以她已重新找了房子很快搬家。這件事對於愛吃螺螄粉的伙伴可能不覺得怎麼樣，但是她每次聞到都是一種折磨，希望新的鄰居不再熱愛螺螄粉。

該帖子引發華人網友的討論，有些認為螺螄粉一點都不臭，特別好吃，覺得她過於矯情。還有人建議她吃臭豆腐，大家比臭。深受螺螄粉其害的Linda表示，她老公很喜歡早上吃螺螄粉，她常被強烈的味道刺激醒。她聽人家說，能容忍同居人吃螺螄粉的都是真愛，但是她忍不了，趕老公去院子裡加酸筍再吃，不然味道久久不能散去。

還有不少人開始吐槽亞洲各種「臭臭食物」帶來的困擾。一個網友表示，曾有越南 同事帶酸筍到公司，臭得她滿樓找臭源，想確定位置叫人清潔打掃；有個華人同事說是螺螄粉味道，她因為沒吃過不敢確定，後來有個印度裔同事表示知道是誰，而那個人已吃完去洗飯盒了。

還有華人表示受不了臭豆腐，說她有一次進了一個新開火鍋店，吃到一半時進來一個女性點了臭臭鍋，後廚準備著還沒端進餐廳，她就逃走了。她還說，之前在一個台式小吃店用餐，不知道這家店做清蒸臭豆腐，一次就餐中有人點餐，她也落荒而逃。她，附近有人吃油炸過的臭豆腐，她還能忍，但蒸和煮真不行。

印度咖哩味道對一些人也是噩夢。華人Tina說，她學生時期住在公寓，樓下的咖哩味確實銷魂；雖然她還算喜歡吃印度飯，但夏天她要把暖氣通道整個用塑料布封起來，不然衣服全部熏成咖哩味。

韓國泡菜也在吐槽行列，住在韓國城的華人Justin表示，韓籍室友的泡菜是味道非常強烈的老泡菜，且是特地從南韓運過來的，室友早上一開冰箱就把他給薰醒。