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曾是全美最大垃圾場 朋地岡華麗重生觀景勝地

編譯組／綜合報導
朋地岡垃圾山未來將成為觀光公園。（報系照片）
朋地岡垃圾山未來將成為觀光公園。（報系照片）

洛杉磯縣朋地岡（Puente Hills）曾經是全美最大的垃圾堆積場，1957年啟用至2013年關閉的56年間，當地的602英畝地塊堆滿了500呎高、總重130萬噸的垃圾。但經過長年規畫，朋地岡改造計畫終於上路，未來的朋地岡將成為一個可以西看洛杉磯市區，北眺聖蓋博山脈（San Gabriel Mountains），東覽內陸帝國，南望橙縣的360度觀景勝地。

更重要的是，當第一階段改建完工後，當地還將出現自行車練習場、兒童遊樂區、餐車與野餐區，步道、廣場與停車場，還有一片大草原可以作為公開展演使用。這對多年來飽受垃圾臭氣、鼠輩猖獗的當地居民來說，真的是再好也不過的轉變了，只是當地居民還是有點小小遺憾，為何不能再添個運動場呢？但洛縣公園休閒局（Department of Parks and Recreation）指出，運動場草坪需要澆灌，水很可能滲到底下的垃圾區，形成更多的有毒汙水。

洛縣縣政委員會近日同意撥發第一期改建工程的款項，這筆2825萬元經費將用來興建占地142英畝的朋地岡區域公園，也是1356英畝垃圾場重生的第一步。朋地岡總經費將達1億1400萬元，耗時20年才能完工，第一期預計2025年動工。

洛縣公園休閒局局長Norma Edith García-González表示，洛縣占地最大的朋地岡公園，是將不能再利用的廢地回饋給鄰里的第一步，為垃圾場犧牲最多的居民，該是享福的時候了。剛剛當選為商業雜誌Fast Company 2022年最有創意人士之一的Norma Edith García-González說，未來的改造將利用千層麵的概念，將原本的垃圾壓縮，並在上面覆蓋黏土，防止地表水滲透，初期工程就將在公園西邊覆蓋30萬碼的表土。

除了營造的20年，未來75年都需要人力持續監督，與維護地表下的垃圾堆。洛縣公園休閒局的目標是將原本500呎高的垃圾山壓低至少25%，部分地段還能減至125呎。另外，垃圾堆持續產生的沼氣也是一個問題，因此在施工時也將埋設管線，導出沼氣賣給南加瓦斯公司（Southern California Gas Company）。

洛縣 洛杉磯 步道

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