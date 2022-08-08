成大校友會秘書長程東海：吳修齊貢獻「厥功至偉」

南加州成大校友會執行秘書長程東海，分享了吳修齊和成功大學的故事。（記者朱敏梓／攝影）

南加州 成大校友會執行秘書長程東海，7日分享了吳修齊和成功大學的故事和深厚感情，並希望通過紀念講座，對吳修齊卓越的貢獻表達致敬和感恩。程東海提到，1987 年成大醫院興建完工時，希望申請一個簡單易記的總機電話號碼，但一時之間難以獲得，吳修齊偶然得知此事，主動將自家電話號碼235-3535捐給成大醫院，這個號碼一直沿用至今。

1998年，在當時的成大翁校長拜訪之後，吳修齊有感於成功大學經費不足的困境，捐出相當於吳修齊基金會一半財產給成功大學建文學院大樓，希望成大能培養更多人才。2000年6月15日，修齊大樓正式揭幕啟用，作為台灣第一個由企業家捐助的大樓，「修齊大樓」代表的意義十分重大。「修齊大樓」矗立在成大成功湖的北側，整個大樓遵循中國古典建築風格，給成大校園增添了富有人文氣息的新格局。

程東海表示，「修齊大樓」除是文學院的大本營之外，還是培訓學生外語能力的語文中心，包括英、德、法、西、俄、日、韓等多種語言學習資源，同時也為來自68國的外籍學生提供學習中文的優質環境。提到吳修齊對成大的貢獻，他認為應該用「厥功至偉」來形容。