101歲華裔人瑞長壽秘笈 竟是這些小習慣讓他身心健康

游老先生101歲生日照。（游蓬丹提供）

南加州華裔學者游芳憫近日在女兒及友人的祝福下歡慶101歲華誕。這位生活了一個多世紀的華人 ，仍然身體健康，思維敏捷，視力很好，每天還會保持讀書、讀報的習慣。他長壽的秘笈，竟是一些小小的習慣養成，長期保持，得以讓他在身體和精神上，健康愉悅。

游芳憫目前除了聽力有所下降外，其他身體狀況良好。雖然年過100，每天都會看書讀報。他的女兒游蓬丹說，父親身體好，沒有「三高 」（指的是高血糖、高血壓和高血脂）。

游蓬丹說，父親身體健康，與他平時喜歡走路、活動筋骨有關。疫情 之前，她父親一人獨居，即使90多歲的高齡，還堅持自己坐公車去超市買菜，回來自己做飯菜。游蓬丹說，父親生活在阿罕布拉市（Alhambra），出門去公車站要走一段路。華人區的公交車線路圖，他都了然於胸。疫情後，父親才搬到她家一起住。

除了愛出門活動筋骨，游芳憫平時飲食口味清淡，他喜歡吃青菜、魚類，喝蔬菜湯，自己做自己吃，這也是他沒有「三高」的原因。

或許與教書、寫作的職業有關，游芳憫十分喜愛讀書、剪報。游蓬丹說，父親每次從台灣、中國大陸回來，都會買一堆書籍帶回來。每天會花很多時間閱讀。他還喜歡剪報，將重要的新聞剪下來保存，每天都會買世界日報等報紙。家裡的報紙都堆成了小山。

游芳憫的性格平和，與人為善，不斤斤計較。在學校教書時，有人找他借錢，他都會慷慨解囊。與人發生摩擦時，只要不觸及底線，不會發脾氣。

游芳憫退休前是大學教授，教書直到90歲。移居美國前，他曾在台中靜宜大學，東海大學任職，90年代初來到美國後，擔任美國啟洲神哲研究院（American Chi Chou Theo-philosophical Institute）倫理學教授，美國普林頓大學（American Purlinton University）哲學教授。

游芳憫祖籍是福建寧德，畢業於福建省立永安師範學校，重慶中央政治學校，並獲美國普林頓大學哲學博士，美國啓洲神哲研究院榮譽哲學博士。

游芳憫獲推荐為模範耆老，在南加州中國大專院校聯合校友會中接受表揚，右為他的女兒游蓬丹。（游蓬丹提供） 游芳憫在美國南灣佛光山發表學術演講。（游蓬丹提供）

游教授移居美國後，仍以宣揚中華文化精粹為己任，活躍在中美許多文化論壇、講座中。他於1999年擔任美國孔孟學會會長，多次應邀前往廈門大學、山東大學、遼寧大學等多所學校講學，亦曾應邀在北京釣魚台及人民大會堂發表有關世界文化及經濟問題等演講。

除了積極奉獻教育事業，游教授還出過兩本書，分別是「游芳憫文史專集第一卷：中西文化與哲學述要 」和「游芳憫文史專集第二卷：東西倫理學史研究」。

游芳憫的女兒游蓬丹也是活躍於文壇的作家，她至今共有13部著作問世，包括散文集「失鄉」、「投影，在你的波心」，小說集「未加糖的咖啡」、「每次當我想起他」，傳記文學「追求完美的藝術大師米開蘭基羅」等。她的文章被收入二十餘種文學選集，並獲海外華文著述首獎、臺灣省優良作品獎、中國文藝獎章等。

游蓬丹在文學類的學會也很活躍。她曾於1991年擔任北美洛杉磯華文作家協會創會會長，現為監事。同年加入海外華文女作家協會為永久會員，現為該會秘書長。2017年起任北美華文作家協會網站總編輯至今。