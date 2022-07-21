槍案1死5傷教訓 拉古納伍茲教會月花2萬維安

台灣基督長老教會街角擺放的追思紀念鮮花。（本報檔案照）

南加橙縣台灣基督長老教會事件發生已過去兩個月之久，此案68歲兇嫌周文偉 (David Wenwei Chou)在教會成員聚餐時向成員開槍，造成一死五傷。橙縣地檢署先前以謀殺等罪名起訴周文偉，月前再追加仇恨犯罪檢控，若所有罪名均成立，他最重可被判處死刑。而該台灣教會租借的場址，位於拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church），目前每月須花費2萬元用於加強安保。

拉古納伍茲（Laguna Woods）被稱為「退休天堂」，日內瓦長老會教堂牧師馬施（Steven Marsh）怎樣也想不到，位於這個不到2萬人小鎮的教堂，現在竟然月需2萬元用於加強安保。

一切都因為周文偉今年5月15日前往日內瓦長老會教堂，向租借其場址的爾灣台灣基督長老教會成員開槍後走了樣。該槍擊 案造成52歲醫師鄭達志喪生和五人受傷。

教堂其實是一個歡迎所有陌生人的庇護所，是一個用來反思和倡導和平的地方。但最近在美國發生的一系列引人注目的大規模槍擊事件提醒人們，暴力可能發生在任何地方，促使一些宗教領袖加強安全。

在台灣基督長老教會槍擊事件發生後，日內瓦長老會教堂可以看到武裝警衛現在每周五天，和星期日信徒做禮拜的期間都會站崗。教會還增加更多的安全攝像頭，制定了一項主動射擊計畫，並向國土安全部（DHS）申請資金。

馬施表示，他們並沒有試圖將教會軍事化。「我們為此次事件祈禱，並決定將武裝安全作為一種信仰行為。」如果沒有這些新的安全措施，他預測在槍擊事件發生後，教堂和在那裡的學校成員將大批離開。

根據美聯社的報導，若從歷史上看，教堂其實很容易受到暴力襲擊——從民權時代（Civil Rights era）黑人教堂的爆炸事件，到美國最近在清真寺和錫克教（Sikh gurdwaras）發生的槍擊事件。聯邦調查局（FBI）仇恨犯罪統計數據顯示，教堂、猶太 教堂、寺廟和清真寺的犯罪事件，在2014年至2018年間增加了34.8%。

猶太教堂、猶太社區中心和日間學校的安全顧問阿隆斯蒂維（Alon Stivi）說，「在美國，所有信仰都受到激進分子和極端分子的攻擊。」一些國會議員卻對此沉默不語。他說，「曾經傾向於將安全交給神的宗教領袖，正在採取幾年前似乎無法想像的預防措施。越來越多的國會議員，也帶著隱藏的手槍前往服務機構。」

斯蒂維表示，聯邦政府用於幫助宗教團體支付安全的費用，已從2016年的2500萬元穩步增加到去年的1.8億元。但並不是所有的宗教領袖都知道他們可以申請。