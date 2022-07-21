我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

槍案1死5傷教訓 拉古納伍茲教會月花2萬維安

本報記者╱橙縣綜合報導
台灣基督長老教會街角擺放的追思紀念鮮花。（本報檔案照）
台灣基督長老教會街角擺放的追思紀念鮮花。（本報檔案照）

南加橙縣台灣基督長老教會事件發生已過去兩個月之久，此案68歲兇嫌周文偉(David Wenwei Chou)在教會成員聚餐時向成員開槍，造成一死五傷。橙縣地檢署先前以謀殺等罪名起訴周文偉，月前再追加仇恨犯罪檢控，若所有罪名均成立，他最重可被判處死刑。而該台灣教會租借的場址，位於拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church），目前每月須花費2萬元用於加強安保。

拉古納伍茲（Laguna Woods）被稱為「退休天堂」，日內瓦長老會教堂牧師馬施（Steven Marsh）怎樣也想不到，位於這個不到2萬人小鎮的教堂，現在竟然月需2萬元用於加強安保。

一切都因為周文偉今年5月15日前往日內瓦長老會教堂，向租借其場址的爾灣台灣基督長老教會成員開槍後走了樣。該槍擊案造成52歲醫師鄭達志喪生和五人受傷。

教堂其實是一個歡迎所有陌生人的庇護所，是一個用來反思和倡導和平的地方。但最近在美國發生的一系列引人注目的大規模槍擊事件提醒人們，暴力可能發生在任何地方，促使一些宗教領袖加強安全。

在台灣基督長老教會槍擊事件發生後，日內瓦長老會教堂可以看到武裝警衛現在每周五天，和星期日信徒做禮拜的期間都會站崗。教會還增加更多的安全攝像頭，制定了一項主動射擊計畫，並向國土安全部（DHS）申請資金。

馬施表示，他們並沒有試圖將教會軍事化。「我們為此次事件祈禱，並決定將武裝安全作為一種信仰行為。」如果沒有這些新的安全措施，他預測在槍擊事件發生後，教堂和在那裡的學校成員將大批離開。

根據美聯社的報導，若從歷史上看，教堂其實很容易受到暴力襲擊——從民權時代（Civil Rights era）黑人教堂的爆炸事件，到美國最近在清真寺和錫克教（Sikh gurdwaras）發生的槍擊事件。聯邦調查局（FBI）仇恨犯罪統計數據顯示，教堂、猶太教堂、寺廟和清真寺的犯罪事件，在2014年至2018年間增加了34.8%。

猶太教堂、猶太社區中心和日間學校的安全顧問阿隆斯蒂維（Alon Stivi）說，「在美國，所有信仰都受到激進分子和極端分子的攻擊。」一些國會議員卻對此沉默不語。他說，「曾經傾向於將安全交給神的宗教領袖，正在採取幾年前似乎無法想像的預防措施。越來越多的國會議員，也帶著隱藏的手槍前往服務機構。」

斯蒂維表示，聯邦政府用於幫助宗教團體支付安全的費用，已從2016年的2500萬元穩步增加到去年的1.8億元。但並不是所有的宗教領袖都知道他們可以申請。

槍擊 猶太 周文偉

上一則

大學專業起薪 計算機工程居首

下一則

加州工資漲幅洛市排第3 民眾：趕不上通膨

延伸閱讀

韓翁遭刺殺 疑似涉及反亞裔

韓翁遭刺殺 疑似涉及反亞裔
埃克森美孚預測 全球石油投資回升前 油價將繼續上漲

埃克森美孚預測 全球石油投資回升前 油價將繼續上漲
預測2040年新車都是電動車 但埃克森美孚不怕：仍賺錢

預測2040年新車都是電動車 但埃克森美孚不怕：仍賺錢
埃克森美孚執行長：油市恐陷入動盪長達5年

埃克森美孚執行長：油市恐陷入動盪長達5年
台灣長老會命案 周文偉被控特殊情況謀殺＋仇恨犯罪

台灣長老會命案 周文偉被控特殊情況謀殺＋仇恨犯罪
高球／伍茲資產驚人 躋身10億元俱樂部

高球／伍茲資產驚人 躋身10億元俱樂部

熱門新聞

有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03
酷聖石（Cold Stone Creamery）新推出奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋。（Cold Stone Creamery官網）

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

2022-07-15 16:46
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00
搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
北卡羅萊納州的珠寶商吳秋煌來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，結果百萬元珠寶卻在抵達洛杉磯途中被盜。（記者張宏／攝影）

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

2022-07-16 21:27
江新傑車的前後座都被垃圾瓶子堆滿。（記者邵敏／攝影）

擁豪宅退休華翁 拾荒行善事 八年如一日

2022-07-15 02:20

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查