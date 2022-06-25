陳果仁遇害40年 民權領袖、民選官員逾百人集會紀念

民權領袖和民選官員23日紀念陳果仁遇害40周年。（記者李雪／攝影）

來自不同族裔、社區、文化背景的民權領袖和民選官員逾百人，23日齊集洛杉磯 市立歷史中心紀念園區Kiosko廣場，以演說、音樂、朗誦、燭光悼念等方式共同紀念陳果仁 (Vincent Chin) 遇害40周年。

華美博物館之友會董事會主席暨洛縣 人際關係委員會委員阮桂銘回顧了歷史上這一令人髮指的案件，她表示包容與公平對於建立健康、有復原力的社區尤其重要，像這樣的紀念活動旨在幫助洛縣多元化社區團結起來，並說明大家團結在一起才會更強大。

洛杉磯縣地方檢察長賈斯康 (George Gascon) 表示，若與40年前作比較，目前仇恨情況並未有任何改善，新冠疫情令仇恨情況浮出水面，仇恨變成了美國的「遺產」。現實當中令溝通難以進行，只有大家站在一起，共同表達仇恨事件對於大眾有害，聯手反對仇恨事件，民眾才能獲得勝利。

洛縣人際關係委員會執行主任Robin Toma強調，為了應對最近頻發的一些仇恨犯罪，洛縣的LA vs Hate計畫繼續提高人們對非裔、亞裔 及其他弱勢群體經歷的認識。他表示，必須將這些可怕的仇恨犯罪置於縣民的意識中心，才能讓大家謹記並吸取教訓。陳果仁遇害40年後，仇恨犯罪的狀況並未改善，所以不能忘記。

亞美公義促進中心創辦人郭志明、AAAJ-LA主席Connie Chung-Joe都強調，很多年輕人都不知道該事件，而美國的公立教育歷史課本中，關於美國亞裔的歷史都是一筆帶過，因此他們都致力於透過各種項目教育下一代，記住這一史實。

活動現場設置了陳果仁遺照及悼念花圈，華裔音樂家何王保、楚小青以二胡及琵琶合奏哀怨樂曲「昭君怨」表達哀傷情懷；現場參加者紛紛向陳果仁遺照點亮蠟燭悼念。

美國亞太裔民權聯盟執行董事Manjusha Kulkarni、獲獎紀錄片「誰殺了陳果仁？」製片人Renee Tajima-Pena、獲獎洛杉磯青年詩人Salome Agbaroji 、皮策學院社會學和奇卡諾/拉丁研究名譽教授Jose Zapata Calderon、「從竊竊私語到集會吶喊：殺害陳果仁與審判激發美國亞裔運動」作者Paula Yoo、美國司法部社區關係服務部前區域主任Ron Wakabayashi、亞美政聯執行主任Nancy Yap等出席活動。