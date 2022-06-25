陳果仁遇害40年 民權領袖、民選官員逾百人集會紀念
來自不同族裔、社區、文化背景的民權領袖和民選官員逾百人，23日齊集洛杉磯市立歷史中心紀念園區Kiosko廣場，以演說、音樂、朗誦、燭光悼念等方式共同紀念陳果仁 (Vincent Chin) 遇害40周年。
華美博物館之友會董事會主席暨洛縣人際關係委員會委員阮桂銘回顧了歷史上這一令人髮指的案件，她表示包容與公平對於建立健康、有復原力的社區尤其重要，像這樣的紀念活動旨在幫助洛縣多元化社區團結起來，並說明大家團結在一起才會更強大。
洛杉磯縣地方檢察長賈斯康 (George Gascon) 表示，若與40年前作比較，目前仇恨情況並未有任何改善，新冠疫情令仇恨情況浮出水面，仇恨變成了美國的「遺產」。現實當中令溝通難以進行，只有大家站在一起，共同表達仇恨事件對於大眾有害，聯手反對仇恨事件，民眾才能獲得勝利。
洛縣人際關係委員會執行主任Robin Toma強調，為了應對最近頻發的一些仇恨犯罪，洛縣的LA vs Hate計畫繼續提高人們對非裔、亞裔及其他弱勢群體經歷的認識。他表示，必須將這些可怕的仇恨犯罪置於縣民的意識中心，才能讓大家謹記並吸取教訓。陳果仁遇害40年後，仇恨犯罪的狀況並未改善，所以不能忘記。
亞美公義促進中心創辦人郭志明、AAAJ-LA主席Connie Chung-Joe都強調，很多年輕人都不知道該事件，而美國的公立教育歷史課本中，關於美國亞裔的歷史都是一筆帶過，因此他們都致力於透過各種項目教育下一代，記住這一史實。
活動現場設置了陳果仁遺照及悼念花圈，華裔音樂家何王保、楚小青以二胡及琵琶合奏哀怨樂曲「昭君怨」表達哀傷情懷；現場參加者紛紛向陳果仁遺照點亮蠟燭悼念。
美國亞太裔民權聯盟執行董事Manjusha Kulkarni、獲獎紀錄片「誰殺了陳果仁？」製片人Renee Tajima-Pena、獲獎洛杉磯青年詩人Salome Agbaroji 、皮策學院社會學和奇卡諾/拉丁研究名譽教授Jose Zapata Calderon、「從竊竊私語到集會吶喊：殺害陳果仁與審判激發美國亞裔運動」作者Paula Yoo、美國司法部社區關係服務部前區域主任Ron Wakabayashi、亞美政聯執行主任Nancy Yap等出席活動。
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