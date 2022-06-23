南加旅遊回暖近郊遊受追捧 參與者直呼「賺到」

經歷了兩年疫情 ，很多民眾都感歎：「身體憋在家快發霉！」而當下，南加州 旅遊業重啟，又正逢春日里百果收穫的時節，南加 州周邊果園、農場的一日遊項目，被不少民眾推崇，同時也讓旅遊業者重新找回被疫情嚴重衝擊的信心，感歎：加州的旅遊旺季，時隔兩年總算要回來了！

2020年初爆發的新冠疫情如今終於放緩，隨著全世界各地許多國家和地區都重新開放，旅遊行業也終於迎來曙光。旅遊資源豐富的南加州更是迎來了久違的遊客。

援引洛杉磯時報最新報導，洛杉磯國際機場 （LAX ）今年3月統計，當月有超過100萬國際遊客飛抵LAX，比2021年同期增長206%，國際機場執行長Justin Erbacci直言「我們可以看到今年度（遊客）的趨勢將會一路向上」。國際機場原本預估2021至2022財年機場大概只有4500萬至4600萬來自美國本土或國際的遊客，可如今剛過半年，機場已經迎來送往了超過4300萬全世界各地遊客。

Erbacci更表示，LAX是美西地區面向亞洲國家的門戶機場，而可惜的是迄今為止我們已經能看到很多來自亞洲的遊客造訪，對於總體遊客數量而言，也是大大超過了機場最初的預估，以這個速度下去，相信機場非常輕鬆就可達到最初預估的迎客目標。

美國國內旅遊遊客數量也同樣在今年3月開始暴增，僅3月一個月，就有超過410萬美國其他地區的遊客造訪南加州，比2021年同期增長82%。而就在夏季旅遊高峰期即將來臨，從聯邦政府層面也傳來對旅遊業大好的喜訊。本月12日，拜登政府取消了國際航班飛美旅客登機前需一日內有效核酸報告的需求，為國際遊客來美移除了障礙。

南加州旅遊資源豐富，一天中，民眾不僅能擁有從白雪皚皚滑雪場到短褲背心愜意海灘的奇妙體驗，如今恰逢收穫的季節，迎著朝陽採摘新鮮飽滿的加州甜橘，去到葡萄園品嘗不同口味的精釀紅酒，轉頭又踏在磚石街道感受“加州普羅旺斯”之名的古色古香老城區......最後，伴著夕陽的一頓海鮮大餐，讓您在吮指間不由感歎兩年後撥開雲霧見青天的美好。而這一切的美好，竟然可以在一天內完成？！花銷更是還不到百元！！！

洛杉磯世界日報攜手可可假期，為民眾推出超值一日近郊遊優惠套餐。趁著還未人山人海，趁著果園香氣仍新，喜歡旅遊的您何不推開屋門，感恩大自然的美好，開始這段令人難忘的奇妙旅程。

出發日期：7/17/2022

＊全包價$99（含車資+一瓶礦泉水+海鮮晚餐+司導小費）＊

洛杉磯 → 特曼庫拉甜橘農場 → 卡拉威酒莊→ 特曼庫拉老城→ 海鮮晚餐

上車地點：

7:30AM 711W. Valley Blvd., Alhambra, CA 91803

8:00AM 17521 Colima Rd., City of Industry, CA 91748

早晨迎著朝陽出發，來到加州最古老的小鎮之一特曼庫拉，該小鎮因為盛產葡萄而著名，北加州有納帕, 而南加州有特曼庫拉。和納帕的酒莊不同，這裡的酒莊都是規模不大的家庭式酒莊，避免過度商業化。對於洛杉磯人，特曼庫拉是難得的品酒及週末出遊好去處。在這裡您可以盡情探訪老城，打卡獨一無二的精品小店。

行程安排：

＊特曼庫拉甜橘農場 Sunmist Fruit Farm

農場面積超過16萬㎡，有數千棵檸檬樹和橘樹，每年會大量產出橘子和檸檬，直供洛杉磯各大超市。您可以帶著家人朋友，現場採摘水果，非常愜意。（買桔另計）





＊卡拉威酒莊 Callaway Vineyard & Winery

探訪特曼庫拉地區第一家酒莊，由猶太人卡拉威創立，因英國女王伊麗莎白二世曾接見的釀酒師品嚐其酒莊的酒，該酒莊一夕成名。在質重於量的前提下，卡拉威酒莊一年的生產量只有15,000箱，9成以上的酒都是用自己生產和栽種的葡萄純手工釀製。（品酒另計）

＊特曼庫拉老城 Old Town Temecula

今日的老城區依然保留一些19世紀的老建築，它們化身成商店、餐廳、古董店、藝廊和以當地印地安人文化為主題的博物館。到了周末，這裡的酒吧餐廳豐富了熟男熟女的夜生活。為了活化老城，這裡也舉辦市集和節慶的特別活動，如西部牛仔節等，讓這裡更添加魅力。遊客在老城街道上漫步，沿途質樸的木造建築，彷彿回到了1880年代淘金熱的西部小鎮。濃濃的西部牛仔文化及鄉村建築，相比其他加州小鎮，這裡更多了一份人文氣息，有「加州的普羅旺斯」之稱。

＊蟹港海鮮大餐 Crab Bay

點好的海鮮送上桌時，一開袋子，味道特別香，看著就很有食慾，份量也很足，帶上手套立馬開動，大快朵頤！點了蒜香味的味道，大蝦、蛤蜊和青口，肥美的口感搭配蒜香，真的停不下來！玉米也超甜，另外還點了甜薯條，加了梅子粉的薯條，台味十足！

報名專線：可可假期 TEL：626-677-0359