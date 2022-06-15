水上時光樂逍遙？ 華人玩遊艇 「買時樂 賣時更樂」

將遊艇拖到下水口，準備出海，對新手都是挑戰。（Tiffanie提供）

「遊艇停靠在我家門前的時候，真有夢想成真、幸福來得太突然的感覺；但七、八年下來，我的感受是，買遊艇快樂，賣掉遊艇更快樂」。

國家廣播電視公司NBC 4資深電視新聞攝影記者李若，曾是南加州 最早擁有遊艇的中國大陸新移民之一。回憶那段有船時光，他感觸，花錢容易，買船不難，但很多事情始料未及。

加州乾旱 用車拖船找水玩

「加州和其他州比起來，絕對缺少玩船大環境」。李若說，加州常年乾旱，水太少，人家是買了船隨便下水玩耍，在加州最大的苦惱是用車拖著船滿世界找水玩。

所有玩船的人和滑雪一樣，幾次呆在同一個地方，很快就感覺無聊，必須開發新水域。南加 常年乾旱，不但湖少，湖水水位也常常很低，不但增加了船下水難度，也無法玩得暢快淋漓。到海中玩船，挑戰更大。所以南加人雖然守著大海，但很多老炮玩船還是更願意選擇湖區。

李若1997年第一次買船。「那時洛杉磯會展中心每年初有車展，初夏有遊艇展」，他說，當時各種遊艇在大廳展出，美得無與倫比，加上旁邊精彩的電視解説，他恨不得自己就是遊艇的主人，在陽光大海中乘風破浪，「我當時就決定將展品買下」。21呎長的Bayliner，1萬7000元，再繳一筆奢侈品稅，展覽結束的第三天，一條小型遊艇到了他家。

「和很多第一次買船的人一樣，我其實當時對船一竅不通，很多事情完全沒有想到」，李若說，從繩子怎樣打扣防滑，到水路交通規則；比如說在湖上或海上兩船交錯時誰在左邊誰在右邊，怎樣使用手勢與別的船隻交流，學會使用544頻道呼救，水上呼救不是打911而是呼叫MAYDAY、MAYDAY等等，每天都要學習。

在鄰居們善意的竊笑中好不容易學會將長長的船停在自家便道上，就開始急急忙忙到處找水玩船。開著大馬力的多功能SUV將船拖在後面，上到高速公路，到處都是大型貨車，為避免碰撞，他離開内線，轉到外線車道。

新手出遊 還沒下水就挨罰

沒多久就聽到後面想起了警報聲，後視鏡上看得見加州公路巡警的一輛警車緊隨其後。靠邊停車，按要求出示駕照和汽車 保險，然後聽到警員說，你的拖車和大卡車一樣，按加州規定只能走最右邊的兩條線，不能走第三條線，因為拖車和大車都可能對其他車輛造成危險，違章罰款130元。

這還沒完。警察前後再一查看說，加州規定汽車與拖船的掛鈎必須使用封閉扣，你的船和拖車之間的掛鈎沒有使用封閉扣，違章，每扣罰款50元，兩扣共罰100元。「就這樣，我的船還沒下水，就被罰了230元，那還是1997年」。

李若說，他每次玩船都是先出一身汗，因為實在有太多意想不到的狀況隨時發生。好不容易將船拖到了下水口，脫鈎掛鈎都是一番折騰，因為所有的船都排隊等候，新手就顯得特別尷尬。而挑戰是，不像到處有地方可以供新手練車，很難找得到給你練習船隻上下水的地方。

終於下水了，開心了，但幾次之後就想換個大湖玩玩，像是大熊湖；但想到來回要開車拖船幾個小時，翻山越嶺，興致頓感挫折。最後只好守住最近的湖，周而復始，玩興漸減。應驗了那句話：快樂是短暫的，痛苦是漫長的，永遠不知道什麽時候會出狀況。

多年後，李若將自己的船賣給了另一位同事，「那一天，比我買船的時候還高興」。