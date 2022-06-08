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洛市男持槍劫情趣店 只拿成人用品沒搶錢

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
嫌疑人持手槍(圓圈處)行搶，店員不從，只搶走一件情趣用品。（LAPD）
嫌疑人持手槍(圓圈處)行搶，店員不從，只搶走一件情趣用品。（LAPD）

洛杉磯警察局太平洋分局（LAPD Pacific Division）的偵查員，6日尋求公眾幫助，以查明涉嫌持槍搶劫當地一家成人用品商店（Adult novelty store）的嫌犯，警方同時公佈搶劫視頻的整個過程。

影音來源：LAPD／記者邵敏後製

案發在今年4月18日晚上10時50分左右，地點位於洛市威徹斯特（Westchester）林肯大道（Lincoln Boulevard）和第84街（84th Street）附近的一家成人用品商店，靠近威徹斯特公園。

案發時，這名男子進入商店，走到櫃台前，手持一把黑色半自動手槍，指著收銀台後面的店員，命令該店員把收銀機中所有的錢都給他。當時出於恐懼，這名女店員離開收銀台。警方說，當女店員走開時，該男子走到商品展示櫃前，取走一件成人用品，隨後迅速走出門外，並沒有去搶收銀台的錢。

這名涉案男子身高6呎、體重約175磅、有一頭黑髮、黑眼睛，年齡在40到50歲之間，手持一把藍鋼半自動手槍。

警方正在尋求公眾幫助，以查明嫌疑人身分。任何知情者，請致電310-482-6395 ([email protected]) 聯繫太平洋分局偵探Michael Whitney，或致電偵查員 Luis Jurado：310-482-6396 ([email protected])。

嫌疑人拿走一件成人用品後，迅速離開，並沒有搶收銀台的錢。（LAPD）
嫌疑人拿走一件成人用品後，迅速離開，並沒有搶收銀台的錢。（LAPD）
案發在4月18日晚，洛市 Lincoln Boulevard 和 84th St...
案發在4月18日晚，洛市 Lincoln Boulevard 和 84th Street 的一家成人用品商店。（LAPD）

警察 洛杉磯 Boulevard

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