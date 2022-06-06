華美博物館「團結毅力雜誌節」畫出亞裔文化

小朋友畫的繪本。（記者張庭瑜／攝影）

華美博物館 （Chinese American Museum ）6月4日（周六）上午11時在洛杉磯 市立歷史中心紀念園區Pico House 大樓舉辦「團結毅力雜誌節」，同時舉辦藝術展，讓許多藝術家展示亞太裔文化美，市長候選人梁家訓蒞臨現場參與其中。

本次活動由華美博物館與Zines共同舉辦，當日除了有菲爾德小學（Field Elementary）帶來的舞龍舞獅之外，更邀請17名亞裔 藝術家帶來自己的作品，展示文化美之餘更秀出對自身背景的驕傲，參展的藝術家有台裔、華裔、韓裔、日裔及馬來西亞裔等。

華美博物館展廳。（記者張庭瑜／攝影）

華美博物館館長張耀龍表示，「舉辦這場雜誌節的原因除了有因為流行病對亞裔的影響之外，更是一種講述我們的故事的方式，這裡對亞太裔來說不僅僅是讓人們分享的空間，也是讓我們被聽到的空間也能確保我們的故事能繼續以我們自己的聲音來講述。而對藝術家們不僅是一種集體復原，也是慶祝我們文化的一部分。」

華美博物館董事會主席阮桂銘表示，很高興能看到小朋友們在學習語言的同時也學到文化，讓他們在這次表演中像個明星一樣閃耀。

圖書館職員羅沛筠說故事給小朋友聽。（記者張庭瑜／攝影）

菲爾德小學舞獅隊。（記者張庭瑜／攝影）

參展人暨One House Art 創辦人榮冠（Rachel Rong）表示，這次展出的作品都是由自己課堂上的學生們所畫出的作品集成繪本，並由學生們自由發揮，激發他們的想像力及創造力，最小的學生僅三歲。

除了藝術家的作品出展之外，還有由華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠 ( Rita Law) 主持的「兒童故事時間」、手套木偶演示、製作及詩歌朗誦與迷你工作坊，讓不同年齡的民眾及小朋友都在現場度過一段十分盡興的時光。

據瞭解，Zines 是指迷你、或個人出版的雜誌，主題相當廣泛，例如藝術、文化、歷史、政治、愛好、當代社會政治議題等。這類型雜誌可以為藝術家提供一個低成本的平台，讓他們自由地分享他們的聲音、多元化的理念與體驗。

華美博物館是南加州第一家也是唯一一家洛杉磯美籍華裔歷史的博物館。它位於洛杉磯城歷史紀念區黃金地段，讓遊客有機會瞭解美籍華人在多元文化背景中的經歷，包括從1863年太平洋鐵路開發時期，一路到近代時，如陳李婉若（Lily Lee Chen）及趙美心（Judy Chu）從政史。